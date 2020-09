La provincia lanza tres líneas de créditos para empresas y comercios a través del Nuevo Banco de Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Crédito: Guillermo Di Salvatore



El gobierno provincial, a través de un convenio con el Nuevo Banco de Santa Fe, lanzó tres líneas de créditos en pesos, a tasa fija y con seis meses de gracia, para los sectores que no pudieron trabajar desde el comienzo de la pandemia y para los que pudieron reactivarse pero actualmente están parados. Al respecto, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, expresó que “para gastronomía y hotelería se va a trabajar en una línea de capital de trabajo a tasa 0. Son créditos que depende de la facturación de cada empresa y se pueden extender hasta 2 millones de pesos”. “Además de eso, para la gastronomía y los comercios que no han podido trabajar o iniciaron y tuvieron que suspenderse ahora, también hay créditos de capital de trabajo, hasta 300 mil pesos, a tasa 0, a 18 meses con 6 meses de gracia más 12 meses de amortización del capital”, agregó el ministro. “En el caso de los comercios que si pudieron trabajar, que son la mayoría, porque en junio, julio y agosto, prácticamente toda la actividad industrial y comercial de la provincia estuvo funcionando, vamos a otorgar créditos a tasa 10%”, añadió el funcionario provincial. En ese sentido, Costamagna detalló que “el Nuevo Banco de Santa Fe va a disponer de un equipo que va a estar trabajando de forma articulada con profesionales de la Unidad de Gestión Financiera del Ministerio de la Producción, de manera que cada persona o empresa que vaya a pedir un crédito, en cualquiera de las sucursales del banco, ese trámite se suba a la web del banco y, desde el ministerio, vamos a poder hacer el seguimiento de forma simultánea y saber qué persona tomó el crédito, cuál fue rechazado, el motivo y de qué manera podemos ayudar a ese empresario resolver el problema que tuvo y que pueda acceder al crédito”. “Esto es algo que va a agilizar las gestiones y evitar que se le soliciten garantías prendarias o hipotecarias. Se busca agilizar y ayudar a la gente para que todos puedan acceder al beneficio”, remarcó Costamagna. Luego, Costamagna aclaró que “todos estos créditos están garantizados por el convenio que firmó la provincia de Santa Fe a través del Fogar Santa Fe y Garantizar SGR, que son dos esquemas de garantías recíprocas que permiten garantizar $ 2.400.000.000”. “Todas estas líneas de créditos son complementarias con los otorgados por el gobierno nacional. Estamos articulando y complementando la línea de créditos y apoyos, a través de un convenio que hizo el Ministerio de Desarrollo Productivo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 500 millones de dólares. Eso va a estar volcado con las pymes y con áreas y parques industriales”. Finalmente, Daniel Costamagna aseguró que “en los próximos días vamos a estar trabajando para otorgar un sistema de aportes no reintegrables para las agencias de viajes”. Congelamiento de tarifas de luz y agua El Gobierno Provincial determinó sostener el congelamiento de las tarifas de los servicios de agua y energía, que a la fecha representan ahorros por más de 5.000 millones de pesos. Caussi informó que desde la EPE “estamos trasladando al sector que comprende a los hoteles, moteles alojamiento, centro de convenciones, y bares y restoranes, la posibilidad que por el cuatrimestre restante del año (septiembre-diciembre) paguen por lo consumido”, medida que “implica un esfuerzo del conjunto de los santafesinos, porque la EPE es una empresa pública y es de todos, del orden de los 18 millones de pesos para este período”. “El criterio desde el inicio de la gestión fue poner a la EPE más cerca del sector productivo, trabajando para disminuir las asimetrías que en algunos planos se dan”, y recordó la disposición de “sostener el congelamiento de tarifas para el sector productivo, lo que implica un esfuerzo de todos los santafesinos a favor de este sector del orden de los 2.000 millones de pesos durante 2020”, medida que se fue complementando “con nuevos anuncios en el marco de la pandemia”, como “el plan de refinanciación de la deuda que tiene el conjunto de los usuarios del sector”. Hugo Morzán, presidente de Aguas Santafesinas, informó que “a los usuarios del sector de hoteles, moteles alojamientos, centros de convenciones, bares y restoranes que no tengan el consumo medido, se les bonificará un 70% de la factura a abonar en el 5°y 6° bimestre del corriente año 2020”. “De esta manera sumamos un esfuerzo más a todo lo que vienen haciendo los ciudadanos para sostener la realidad de una empresa que entiende que hay que seguir prestando servicio en este momento de pandemia, donde el agua termina siendo unos de los principales elementos con el que combatimos el coronavirus”, concluyó el titular de Assa.