Chris Evans aprovechó la fitración de su foto "íntima" para pedir votar contra Donald Trump

Este fin de semana, Chris Evans se convirtió en noticia muy a su pesar. Lo que solo pretendía ser una Story divertida subida a su Instagram mostrando un vídeo de cómo estaba jugando con su familia al Head’s Up, se convirtió en una crisis de imagen para el actor al descubrir que en el último segundo del vídeo aparecía su carrete de fotos y, en uno de los recuadros, una imagen de un pene.

Por supuesto, Evans borró el vídeo nada más darse cuenta del error. Pero no lo suficientemente rápido como para evitar que alguien hiciera una captura de esa imagen íntima que, sin ni siquiera saber si pertenecía al actor, se propagó como la pólvora en Twitter y en grupos de WhatsApp donde se comentaban los atributos secretos del Capitán América.

Un evidente atentando contra la intimidad del actor que miles de usuarios intentaron contrarrestar inundando las redes sociales de fotos de Evans posando con perros para que, aquellos que quisieran ver la imagen de la que todo el mundo hablaba tuvieran muy difícil encontrarla. Iniciativa con más buena intención que éxito porque, todavía hoy, cualquiera que la busque, la encuentra.

Esta no es la primera vez que el nude de un famoso se hace popular en Internet. Antes que Evans, fueron muchas las estrellas, la mayoría de ellas mujeres, que tuvieron que asumir que sus fotos privadas sin ropa iban a estar disponibles online para siempre.

Y quizás por eso, por ser perfectamente consciente de que por mucho que luche nunca logrará que sus genitales desaparezcan de la red, el actor ha decidido dar la vuelta a esta crisis de imagen para convertirla en un servicio público a favor del pueblo estadounidense: evitar la reelección de Donald Trump como presidente.

Aprovechando que toda la nación, por no decir todo el planeta, estaba pendiente de la primera declaración del actor respecto a esta filtración; Evans acaba de hacer una vez más gala de su gran sentido del humor publicando un Tweet en el que decía lo siguiente: “Ahora que tengo vuestra atención… Votad el 3 de noviembre”.

Now that I have your attention

🤦🏻‍♂️🤷🏻‍♂️....



VOTE Nov 3rd!!!