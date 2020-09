No le dan el gusto al "Vasco": Peñailillo se queda en Chile

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La cláusula inamovible de los 100.000 dólares (queda libre en diciembre) y la postura inflexible del gerenciador de Antofagasta terminaron enfriando la posible llegada del lateral izquierdo chileno. Ahora, cambio de planes: se vuelve sobre la idea de buscar un marcador central en reemplazo de Bottinelli.

No hay "regalitos". Más allá de la foto (Juan Manuel Azconzábal con un obsequio del club el día de la presentación oficial), los dos gustos "especiales" que quería el "Vasco" no llegarán en este mercado de la post pandemia a Unión: primero se descartó a "Bebe" Acosta y ahora a Peñailillo. Crédito: Pablo Aguirre

Es poco lo que se pudo "filtrar" de la burbuja de Unión en Casasol, donde sólo concurren los jugadores, el comando técnico completo y Martín Zuccarelli, el secretario técnico tatengue. Dicen que el entrenador sueña para que su equipo juegue de la misma manera con los dos esquemas "madres" que implementará: el 4-4-2 y el 3-5-2. Lo que sí estaba claro era que este lateral-volante, Nicolás Peñailillo, chileno de 29 años, era una de las "debilidades" del "Vasco" Azconzábal para su nuevo Unión y pieza clave para ajustar tácticamente. Por lo que pudo chequear El Litoral, las chances se fueron apagando de a poco hasta quedar desvanecidas: el chileno seguirá en Antofagasta, donde pelea un cupo de copas.

Incluso, este jueves a las 11 será titular Peñailillo en Deportes Antofagasta contra Unión Española, partido que cerrará la jornada del fútbol chileno y que, en caso de ganar, puede acercar al ex equipo del "Vasco" Juan Manuel Azconzábal (ahora lo dirige el "Coyo" Almandoz) a la zona de las copas continentales.

Son encontradas las informaciones que llegan de Chile respecto de porqué Nicolás Peñailillo no jugó los dos últimos partidos en Antofagasta, donde siempre es titular y figura. Por un lado, se habló de una lesión que lo privó de enfrentar primero al Audax Italiano y luego al Everton de Viña del Mar. Por el otro, muchos entienden que fueron "señales" que enviaba el jugador indicando que quería salir de Antofagasta para venirse a Unión.

Como se sabe, este lateral-volante de 29 años, queda libre y con el pase en su poder en un par de meses, por lo que estaba claro que la única manera de "sacarlo" era ejecutando o negociando la cláusula de salida, que está fijada en 100.000 dólares. Por lo que trascendió, en parte se volvió a montar en escena la misma película de Azconzábal con Unión: el gerenciador de Deportes Antofagasta se plantó en "pagan la cláusula o nada". Y la cosa se trancó.

"De última, lo hacemos en diciembre", deslizaron ahora en el entorno de Peñailillo, como apostando a que llegue a Unión para el 2021 con el pase en su poder, sin complicaciones y sin tener que poner ahora 100.000 dólares para algo que en un puñado de meses será "gratis" para Unión y para cualquier equipo.

¿Qué hará ahora Unión en este "barajar y dar de nuevo"?: en principio, buscar un refuerzo-titular más de mitad para atrás y otro en el mediocampo. Se habla, en los movimientos de campo permitidos, de un muy buen entendimiento entre Carabajal y "Cuqui" Márquez. Se supone que el "Vasco" usará a Cabrera como extremo por cualquiera de los dos costados y que arrancará Nery Leyes. "Nos falta uno más de tenencia y juego en el mediocampo", coinciden.

Y en cuanto al fondo, más allá que la idea era "cerrar" a Corvalán en la cueva para poner a Peñailillo en la banda izquierda, es posible que Zuccarelli ahora retome las gestiones por un zaguero con recorrido, recordando que además del "Mugre" quedaron los dos Calderón (Facundo y Pablo) y Brian Blasi. "Estamos cortos atrás. Un 2, un 6, un 3...alguien más debe llegar", afirman los dirigentes.

García: "Unión es un club lindo, ordenado"

"Juanchón" García, ex delantero de Arsenal y refuerzo de Unión, habló con Diez en Deportes por LT10 (AM 1020): "Me llamaron para saber si me interesaba la idea de venir a Unión, obviamente que siempre me gustó. El técnico estaba interesado en mí. Era una buena oportunidad después de dos años en Arsenal donde ascendimos a Primera División y nos consolidamos, si bien el torneo terminó antes, estábamos cerca de poder cumplir los objetivos. Es un paso adelante, estoy con mucha ilusión. Es un club lindo, ordenado que viene haciendo las cosas bien".

Juan Manuel García explicó qué le puede dar al Tate: "Es difícil hablar de uno, pero soy un delantero de área, luchador. Trato de trabajar para el equipo, de ir a todas, peleo todas las pelotas. En lo posible trato de ayudar con el juego al equipo, si puedo marcar será mucho mejor. Soy bien de área, si bien estoy entre los centrales, me gusta crear espacios para mí y para mis compañeros. Yo jugué con todo tipo de delanteros, con características de ser rápidos, que salen a jugar. En lo personal me siento cómodo de todas las maneras, me acoplo bien, trato de hacer lo mejor para el equipo, veremos qué dice el entrenador y qué es lo que elige para el equipo".

"Estoy en un momento de maduración, estoy en un gran momento, con varios partidos, y buena confianza, que es la que da los partidos. Llego a un gran club, se está armando un lindo plantel, creo que podremos pelear por cosas importantes", dijo. De paso habló de Sergio Rondina y agregó: "Siempre voy a estar agradecido por lo que fue en mi carrera, su mérito, si bien en la B Nacional logramos un gran juego, ya que nos acoplamos bien, éramos todos nuevos, chicos del ascenso, es que fuimos con el objetivo de seguir creciendo. Logró mantener el plantel con una idea de trabajo y lo pudimos llevar a cabo en Primera División".

"Todavía no conozco a todos, los voy conociendo con el transcurso de los días, esperemos que el entrenador y el club puedan armar un plantel competitivo, donde haya competencia en todas las posiciones. Sabemos que tenemos que trabajar mucho. Estuvimos hablando con Azconzábal, me comentó la idea de juego que tiene para el equipo, de atacar bastante, de abastecer a los delanteros, con presión e ir a buscar los partidos y tratar de hacer goles. Esperemos que con trabajo podamos lograr buen funcionamiento y que sea lo mejor para todos".

Y cerró hablando de la Sudamericana que se viene para el Tate: "Está en el combo de cosas buenas para venir a Unión, será mi primera vez en un torneo internacional, estoy ilusionado por ese lado".