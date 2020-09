Plebiscito chileno: un "taxista argentino" protagoniza un polémico spot publicitario

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Luego de las masivas protestas callejeras del año pasado, los trasandinos votarán en octubre si están de acuerdo o no que se modifique su Constitución. La propaganda con "mirada argentina" forma parte del rechazo a reformar la carta magna.

El 25 de octubre los chilenos tendrán que decidir, a través de un plebiscito, si aprueban o no la reforma de la Constitucion Nacional que data de los tiempos del dictador Augusto Pinochet.

Pese a los efectos de la pandemia del covid-19, el debate acerca de esta votación ya se instaló intensamente en las redes sociales. Precisamente los que están por el rechazo de que se modifique la carta magna compartieron un llamativo video donde turistas chilenos escuchan al típico "tachero" porteño que se las sabe todas y éste les da su visión del país trasandino y lo que deben hacer frente a la instancia democrática que vivirán el mes que viene.

El conductor insta a los visitantes a que reflexiones acerca de los avances de Chile y les pide “¡no vayan a retroceder!”.

Frente al comentario del taxista, el joven chileno coincide y le contesta: “Después del estallido las cosas cambiaron un poco”, haciendo referencia a la ola de protestas que marcaron a fuego a ese país en el 2019. Por entonces se reclamó masivamente más derechos y una nueva constitución.

“Eran el mejor país de Latinoamérica. Creciendo, creciendo y creciendo, y de golpe...”, filosofa el taxista.

La mujer le reconoce que todavía hay muchas cosas por mejorar, pero el conductor vuelve a la carga: “Ustedes siempre estuvieron mejor que nosotros, históricamente. Siempre... Ustedes no pasaron hambre, no tuvieron cinco presidentes en una semana, la inflación ¿cuánto? ¿3, 4% anual? Como mucho. ¡Nosotros 50% en un año! Cuídense, no vayan a retroceder”.

Y con una arenga final el tachero pone el moño: "Vuelvan a ser los chilenitos que eran, carajo ¡Vamos!".

