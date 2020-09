https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 16.09.2020 - Última actualización - 23:08

23:02

"Pensé que me iba a secuestrar. Le suplicaba que corte. No quería plata, me buscó a mí", dijo la víctima

Dentro de su propia casa Rosario: fue asaltada, violada y filmada frente a su novio "Pensé que me iba a secuestrar. Le suplicaba que corte. No quería plata, me buscó a mí", dijo la víctima "Pensé que me iba a secuestrar. Le suplicaba que corte. No quería plata, me buscó a mí", dijo la víctima

Ailén contó cada uno de los horrendos detalles que recuerda del robo y abuso sexual que sufrió este martes en su propia casa frente a su pareja. "Pensé que me iba a secuestrar. Le suplicaba que corte. No quería plata, me buscó a mí", dijo

Ailén, la joven de 21 años que fue asaltada y violada este martes en su propia casa frente a su pareja, relató cómo ocurrió el ataque del abusador. Afirmó que el delincuente estaba enmascarado, que tenía dos tatuajes y que nunca buscó llevarse cosas de valor sino abusarla. "Pensé que me iba a secuestrar. Le suplicaba que corte. No quería plata, me buscó a mí", dijo la joven.

"Estaba en el comedor esperando que se terminen de cocinar las empanadas. Veo que la puerta se empieza a abrir y pensé que había sido el viento. Entró un enmascarado y me hace señas de silencio apuntándome. Pegué un grito y mi novio salió del patio de atrás. Su hermano estaba en la habitación. Nos empezó a interrogar, a preguntar quién estaba al lado, si estaba el vecino", agregó. La joven comentó que el abusador salió a fijarse si estaba el vecino de al lado y volvió a ingresar. "Tiró la mochila en la mesa, sacó precintos y me los dio para que ate a mi novio y su hermano. Me ató a mí y nos llevó a la habitación. Pensábamos que era un robo, que nos desvalijaban, pero no. Nos dejó con los ojos tapados. Iba y venía. En un momento escuché sus pasos, me apunta con el revólver y me lleva al comedor", indicó.

"Por lo poco que veía logré ver dos bombachas mías sobre la mesa. Pensé que me iba a secuestrar. Me tiró al sillón y me ató con un pañuelo. Me levantó la remera y me manoseó los pechos; me decía cosas asquerosas. Se bajó los pantalones y me manejaba con el pañuelo hacia su miembro. Los chicos desde la pieza gritaban que se llevara la plata. Yo le pedía por favor que terminara, pero no fue así", continuó la víctima. "Me bajó los pantalones. Me tiró sobre la mesa. Yo me movía demasiado. Intentaba penetrarme. Luego me tiró al sillón de nuevo. Quedé en un momento arrodillada. Se refregaba sobre mí para penetrarme. Le gritaba que la corte, que ya había hecho todo lo que quería. Después me eyaculó en la panza. Fue a la cocina, agarró una rejilla y me limpió. Dejó la rejilla en la bacha, abrió el agua hasta que se fue", añadió Ailén. En medio de los forcejeos se aflojó la venda sobre sus ojos y logró ver que el violador estaba filmando todo con su celular. "No quería plata, me buscó a mí", afirmó.

Por su parte, Jair, novio de Ailén, contó que el violador "no pidió plata ni nada". "Solo quería que la deje a ella. Le dije que se lleve plata, pero no. Agarró la plata, cargó el arma y me apuntó. Me dijo que no llame a la Policía porque iban a volver", señaló. "Me dijo que no iba a poder caminar ni yo ni mi novia. Me sacó la billetera y le sacó una foto al DNI y con eso se fue. Me dijo: «Listo. Ya te tengo para saber quién sos, dónde vivís»", finalizó.