Patricia Gómez Grupo presenta "Sueño marrón"

Jueves 17.09.2020

La cantante de Reconquista repasará junto a sus músicos los temas de su próximo disco "De Raíz", combinadas con canciones de álbumes anteriores y pedidos del público por las redes.

Este viernes, Patricia Gómez Grupo presentará "Sueño marrón", un concierto vía streaming con canciones de raíz litoraleña, que incluye sus recientes sencillos del próximo álbum "De Raíz", que se editará por Acqua Records. Además, las canciones más queridas y pedidas de sus discos anteriores, y un segmento "A la carta" que el público podrá elegir a través de las redes.

La cantante, descendiente de los jaaukanigás (autodenominación del pueblo abipón, primeros habitantes del norte santafesino), que se ha convertido en figura de referencia en su región, estará acompañada por Emmanuel Gómez (acordeón), Alejandro Della Rosa (guitarra y coros), Mateo Zanuttin (bajo), Joselo Lobo (percusión), Mariano Peresón (piano, dirección y arreglos).

La entrada tendrá un valor de $250, disponible en www.passline.com.

Vivo y estudio

Patricia Gómez es una cantora santafesina que lleva tres décadas y media trazando un mapa poético musical entre su amada Reconquista -donde reside- y las rutas sonoras que la invitan a compartir importantes escenarios desde su terruño al mundo.

Nominada a Los Gardel en el 2019, dos giras en Europa y con la distinción que le otorgó la Cámara de Senadores de Corrientes por su trayectoria artística y aporte al crecimiento del chamamé.

En la actualidad se encuentra anticipando su séptimo disco, que será editado por Acqua Records, y ya viene presentando a través de singles cómo "Amanece en Misiones" (Ramón Ayala), "Vuelvo" (Pereson y Gómez) y "Río y mar" (Gieco-Gurevich), donde participaron Nadia Larcher, Milagros Caliva, Georgina Hassan y Mario Gusso. Grabados en estudios ION, mezclados por Ariel Lavigna. Dichas canciones tienen sus respectivos videos clips dirigidos por Eduardo Fisicaro y estuvieron postulados a Los Premios Gardel 2020.

Durante el verano participó en los Festivales de Cosquín 2020 (Córdoba) y del Chamamé en Federal (Entre Ríos) junto a Las Damas del Río (Gicela Méndez Ribeiro, Natalia Pérez y Analuz Blanco) , y junto a su propuesta personal en la Fiesta Nacional del Chamamé (Corrientes).

Activa en pandemia

En cuanto a audiovisuales, durante esta cuarentena fue convocada por Canal 7 para participar de "Zamba para no morir" de Lima Quintana, junto a Virginia Innocenti, Bruja Salguero, Raly Barrionuevo, Dúo Coplanacu, Tute, entre otros. Por el Ministerio de Cultura de Santa Fe para cantar el tema "Canto Versos" de Fandermole junto a Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, Adrián Abonizio, Ruben Goldín, entre otros. También la Fundación Brazos Fuertes, coordinada por Susy de Pomper (Corrientes) y con la participación especial de Teresa Parodi, contó con su voz en una canción de la misma Parodi. Para el único homenaje televisado y en teatro que se hizo a Mercedes Sosa en el 2020 "Santa Fe canta a la Negra", junto a otras referentes de la provincia como Natalia Perez, Myriam Cubelos e Itatí Barrionuevo.

En colaboración con Marcelo Dellamea, Germán Kalber, Patricio Hermosilla, Mariano Pereson, Mario Gusso y Mateo Zanuttin, en homenaje a Luis Alberto Spinetta, grabaron "Ya no mires atrás", canción que le da nombre al segundo álbum póstumo del gran músico argentino. También en este tiempo participó con el cantautor santafesino Efraín Colombo en la tema "Hijos del río" donde cantó junto a Raúl Barboza, Jorge Rojas, René "Residente", Luis Landriscina, entre muchos más. Fue parte del elenco de artistas que participó de "La Pucha con el hombre", propuesta audiovisual que llama a la reflexión sobre la discriminación y la xenofobia, junto a Paola Bernal,José Ceña, Rubén Patagonia, Mario Carabajal, entre otros.

Recientemente realizó el programa especial "Ofrenda a La Pachamama" junto a León Gieco, Víctor Heredia, Illapu, Susana Baca, entre otros, donde tuvo más de 10.000 visualizaciones en vivo. En este camino de abrirse paso y desfronterizar la música, Patricia Gómez junto a su grupo grabaron la gran obra de Serrat "Mediterráneo" en una versión muy particular con tintes folclóricos, y la bella canción de Julio Lacarra, "Ramito de no me olvides".