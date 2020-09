https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se registraron 241 casos diarios Neuquén sobrepasó los 6.000 contagios de Covid-19

El Ministerio de Salud de Neuquén, a través del Comité de Emergencia Provincial, este miércoles por la noche informó el fallecimiento de ocho personas y la confirmación de 241 nuevos casos de coronavirus en el territorio provincial. De esta forma, asciende a 6.002 el total de casos desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

Según detalló la cartera sanitaria, entre los 241 nuevos casos de coronavirus registrados se encuentran: 164 personas de Neuquén, 28 de Centenario, 13 de Senillosa, nueve de Cutral Co, seis de Villa La Angostura, cinco de Plottier, cinco de Plaza Huincul, tres de San Patricio del Chañar, dos de Picún Leufú, dos de Chos Malal, una persona de Zapala, una de Vista Alegre, una de Piedra del Águila y una persona de Junín de los Andes.

Por otra parte, se informó el fallecimiento de ocho personas de la provincia del Neuquén por COVID-19. Se trata de un hombre de 50 años, de Neuquén capital, sin comorbilidades informadas; una mujer de 61 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (diabetes); una mujer de 71 años, de Centenario, con comorbilidades (hipertensión arterial y diabetes); una mujer de 71 años, de Centenario, con comorbilidades (diabetes);

Además, un hombre de 73 años, de Neuquén capital, con comorbilidades (hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca); un hombre de 77 años, de Cutral Co, sin comorbilidades informadas; una mujer de 72 años, de Cutral Co, sin comorbilidades informadas; y un hombre de 68 años, de Cutral Co, con comorbilidades (hipertensión arterial y diabetes).

Desde el inicio del seguimiento epidemiológico a la fecha, en la provincia de Neuquén, los casos de COVID-19 confirmados ascienden a un total de 6.002, de los cuales 3.033 personas se recuperaron, 2.867 son casos activos y 102 personas fallecieron en el marco de la pandemia.