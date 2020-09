Un buen comienzo en tiempos muy complejos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Integrantes del Fondo Solidario de Empresarios por Santa Fe analizaron las primeras acciones que realizaron como grupo y expresaron su satisfacción por los logros obtenidos en esta primera etapa.

Desde hace cinco meses un grupo de empresarios locales trabaja para brindar ayuda a instituciones santafesinas que vieron complicada su labor social debido a la pandemia por Covid-19.

“Al principio, cuando conformamos el Fondo Solidario, como grupo coincidimos en que no queríamos ir por el camino del asistencialismo, pero la realidad nos chocó y podemos decir que nos vimos obligados a trabajar en ese aspecto en los primeros pasos que dimos”, comenzó diciendo María José Correa, directora de Torre Puerto Santa Fe, al ser consultada sobre las necesidades que observaron en las instituciones seleccionadas y agregó que “alimentos fueron las mas requeridas y solicitadas” por lo que a través de “un gran trabajo realizado por el equipo, logramos cubrir una parte importante de ellas”.

En esta primera parte se logró llegar a más de 2300 personas y se hicieron aportes por más de 250.000 pesos, números que generaron una gran “satisfacción” dentro del grupo por haber “podido llegar a ese numero de niños, niñas, adultos mayores y a todas esas instituciones nos llena de orgullo y de aciertos en la decisión de haber conformado el Fondo Solidario”, afirmó Correa.

Dichos aportes fueron realizados no solo por los empresarios que conforman este grupo sino también por empresas locales que se sumaron a la iniciativa junto con particulares. En ese sentido, María José Correa, sostuvo que “el trabajo no fue fácil, dado que las empresas están pasando por un momento de crisis muy particular, pero esta es otra demostración de que la actividad privada tiene fuerza propia y que cuando se junta un grupo de instituciones y empresas como las que conforman el Fondo, los objetivos se pueden lograr”.

Foto: Guillermo Di Salvatore

Orgullosos

Los representantes de cada una de las empresas que integran el Fondo Solidario expresaron su satisfacción por lo logrado en estos meses, desde que comenzó la cuarentena, y se mostraron orgullosos de formar parte de un grupo que busca generar oportunidades.

Para Benito Correnti, titular de ADE, esta “es una respuesta eficaz de un grupo de empresas e instituciones santafesinas ante una situación de emergencia sanitaria inédita con fuerte impacto en la realidad comunitaria. Es una contribución a través de distintas acciones que expresan solidaridad. Las crisis también traen progresos y este caso es uno de ellos. Es nuestro deseo que post pandemia continuemos con este trabajo colaborativo ejemplar para el bien común de nuestra ciudad y región”.

“Estas acciones se encuadran dentro de muchas iniciativas que estamos potenciando para promover instituciones sustentables y con proyección en el tiempo. Sabemos que nuestro compromiso va más allá de la pandemia, estamos convencidos de que, entre todos, podemos impulsar el cambio que queremos construir en nuestra sociedad.”, agregó Fernando Tiano, director general del Grupo Boldt.

Por su parte, Ulises Mendoza, presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, sostuvo que “se está desplegando una enorme capacidad de gestión y acción. En medio de un contexto cada vez más complejo ha quedado demostrado el rol activo que cumple el sector privado y el involucramiento con la búsqueda de soluciones de largo plazo”.

“El Fondo Solidario se convirtió en un actor importante para entender las principales necesidades de la comunidad santafesina y poder sinergizar esfuerzos con otras compañías e instituciones para resolver problemas concretos. Nuestra cervecería emplea a más de 500 personas de forma directa y miles de forma indirecta y por eso siempre queremos ser parte de la solución de los problemas en Santa Fe”, afirmó Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos Corporativos.

Al finalizar, Nahuel Caputto, directivo de El Litoral, consideró que se dio un gran paso en la visibilización de problemáticas de nuestra sociedad y afirmó que “lo más complejo está por venir y queremos ir preparándonos para cuando estemos más complicados como sociedad”, en lo que será la post pandemia. ““Santa Fe -como el resto del mundo- tendrá que resurgir y trabajar fuertemente para reconstruirse”. Por eso, “el proyecto es seguir ayudando. Desde el sector privado vamos a continuar haciendo cosas por el prójimo”.