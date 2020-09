Llegan Cartas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Al Sr. Gobernador CPN Omar Perotti

EVANGELINA, MAESTRA REEMPLAZANTE

Soy docente reemplazante del nivel primario en Santa Fe, Capital. Hace más de medio año que no puedo trabajar debido a la situación que estamos atravesando. Esta pandemia arrasó con la vida de muchas personas, dañó la salud pública, generó problemas económicos y nosotros somos uno de los grandes grupos de desempleados.

Extraño estar en el aula, poder trabajar en lo que amo y por lo que tanto me capacité a través de los años. Estudié, invertí dinero y esfuerzo para que ahora me sienta súmamente desamparada por el Estado y los gremios docentes, quienes ni siquiera nos recuerdan o piensan en ayudarnos.

Algunos docentes pudieron invertir dinero en microemprendimientos. Pero no todos contamos con la misma suerte y estamos sufriendo la desesperanza y el abandono de quienes deberían velar por nosotros.

Por ello le solicito, señor gobernador, que de una vez nos presten atención. Sé que hay mucho en qué trabajar, pero no aparten su mirada del que estudió, se esmeró por salir adelante y que -lamentablemente- debido a esta pandemia caímos en un abismo del olvido.

Espero poder ver una respuesta favorable, ya que se aproxima fin de año y esto ya es insostenible.

Lo que la pandemia deja al descubierto

LIC. SABINA URDA

¿Cómo nos encuentra esta emergencia sanitaria a quienes amamos nuestra disciplina? Es sorprendente cómo una pandemia puede poner en evidencia la devastación de nuestra profesión, llevada a cabo por parte del gobierno provincial anterior, por parte de quienes no tuvieron la menor duda en precarizar nuestra currícula, no solo en el 2010, también en 2017, para terminar con lo que quedaba, para limitarnos únicamente a la atención primaria y a los cuidados intermedios. Así relata la última reforma curricular del 2017. En la página 14, acerca del perfil del egresado, señala: "El enfermero/a es un egresado que posee capacidades y habilidades para: diagnosticar, planificar, organizar, brindar y evaluar cuidados de enfermería en el marco de las actividades de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, en todos los niveles de atención de la salud que requieran cuidados mínimos, moderados e intermedios". Las autoridades sanitarias del gobierno provincial precedente, expresaban que había que fortalecer la atención primaria. Este era el Plan Estratégico Provincial visión 2030. ¿Y qué pasó? Aumentaron los casos de sífilis, tuberculosis y dengue. A los pacientes críticos, que requieran alta complejidad de la atención, a los que haya que suplantarles una función fisiológica mayor, como ser respiración, a pacientes que ingresen a una sala de hemodinamia, o post operatorios de cirugías complejas ¿quién los va a asistir? ¿Y a los pacientes neurocríticos? ¿Y a los pacientes que requieran otras tecnologías aplicadas a la alta complejidad? ¿Quién los va a atender? Actualmente, las instituciones de salud sufren una amenaza real: las "bacterias de extrema resistencia". Hoy en día, las bacterias han hecho un escalón evolutivo tan avanzado que parece no haber forma de detenerlas. Solo podrá retrasarse su avance con rigurosos programas de control de infecciones dentro de los hospitales. Esto, a través de verdaderas políticas de Estado, en pos de combatir la multirresistencia, jerarquizando las tareas del Control de Infecciones, Epidemiología y Seguridad del Paciente, en cada hospital.

La ONU advirtió que para el año 2050 cada 3 segundos habrá una muerte por bacterias resistentes, y será la primera causa de mortalidad en todo el planeta. La actual Epidemiologia nos muestra hacia dónde debe ir la Enfermería. Ya la pandemia del H1N1 nos mostró que los pacientes que ingresaron a nuestras terapias fueron pacientes altamente críticos, pero ese hecho epidemiológico trascendente no impidió la irresponsable precarización de nuestra curricula. En la actual pandemia por SARS-COV-2, existe riesgo potencial de los afectados de llegar al estado crítico que requiera de asistencia respiratoria mecánica, con los cuidados que ello conlleva. En tal contexto; es imperativo plantear la necesidad, en forma inmediata, de volver atrás la actual currícula que no nos refleja, ni nos representa como enfermeros. Todos seremos pacientes algún día, nosotros o nuestros hijos, padres, esposos. Cuando llegue el momento ¿quién estará a nuestro cuidado?

Mi reconocimiento a mis colegas que, silenciosamente, mañana, tarde, noche, siempre están al cuidado de la obra más perfecta y formidable que existe: la vida humana, y lo hacen con todo el rigor de la evidencia científica, con todo el amor y la dedicación que Florence Nightingale nos enseñó.