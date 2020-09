FinCEN Files: una nueva filtración expone el lavado de billones de dólares por todo el mundo

Una serie de documentos filtrados que dan cuenta de transacciones que suman unos 2 billones de dólares revelan cómo algunos de los bancos más grandes del mundo han permitido que delincuentes y políticos corruptos muevan dinero sucio por todo el mundo.

Se trata de los FinCEN Files, que incluyen más de 2.100 "reportes de actividades sospechosas" elaborados por bancos y otras instituciones financieras y enviados a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés).

