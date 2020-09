https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 21.09.2020 - Última actualización - 16:20

16:19

La duquesa ha cambiado de consejero legal en el proceso que la enfrenta a los tabloides británicos.

Batalla contra la prensa Meghan Markle opta por un consejero de Isabel II como abogado contra el Mail on Sunday La duquesa ha cambiado de consejero legal en el proceso que la enfrenta a los tabloides británicos. La duquesa ha cambiado de consejero legal en el proceso que la enfrenta a los tabloides británicos.

El caso que enfrenta a Meghan Markle con el Mail on Sunday vuelve hoy a los tribunales británicos, pero el abogado inicial de la duquesa de Sussex, David Sherborne, no estará en la vista. El periódico The Times ha confirmado que Sherbone ya no es el representante legal de Markle, y que su "rival", Justin Rushbrooke, consejero de la reina, será el encargado de llevar el caso.

La noticia llega después de que este verano Rushbrooke se uniese al equipo legal de Markle, dado que Sherborne estaba liado con otro caso: el que enfrenta a Johnny Depp contra The Sun. De hecho, Sherborne es un abogado de famosos bastante conocido, ganador habitual de casos por difamación y contra la intimidad contra editores y paparazzi por igual. Sherborne alcanzó cierta notoriedad durante la Investigación Leveson [el caso de espionaje telefónico ilegal de los periódicos ingleses de Rupert Murdoch que se convirtió en un examen nacional sobre la conducta de la prensa amarilla británica], donde Sherborne representó a la familia McCann (los padres de Maddie), la familia Dowler (los padres de MIllie Dowler, cuyo asesinato tuvo un impacto en Inglaterra similar al del caso Alcásser en España), J.K. Rowling y Hugh Grant.

También ha participado con éxito en la representación legal de otros famosos, como Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones contra Hello! (la edición inglesa de ¡Hola!) por publicar sin permiso fotos de su boda. Y ha conseguido órdenes contra paparazzi para famosas como Amy Winehouse, Cheryl Cole, Lily Allen, Sienna Miller, o para Harry Styles. En su momento, Sherborne fue el abogado de Kate Moss, de Tony Blair e incluso de la fallecida Diana de Gales.

En mayo, Sherborne perdio en la primera vista previa, algo que obligó a la duquesa a pagar al Mail on Sunday casi 75.000 euros de costas. Desde entonces, el abogado Rushbrooke (que tomó las riendas durante el juicio de Johnny Depp) ha conseguido que se apruebe la petición de Markle de que se proteja la intimidad de los cinco amigos que hablaron con la revista People sobre la relacíon con su padre.

La demanda de Markle contra el Mail on Sunday y el Daily Mail es por cinco artículos publicados en febrero del año pasado, que incluían la publicación de extractos de una carta privada que la duquesa le envió a su padre. En la demanda, pide que se le compense por daños por el uso indebido de información privada, infracción de derechos de autor y el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos inglesa.