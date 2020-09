ANSES dispuso de un sitio para chequear si estás habilitado para comprar dólares

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Para consultarlo solo hace falta el número de CUIT. Pero la respuesta no es definitiva ya que podría haber otras razones que impidan la compra.

Mientras las operaciones con dólares siguen paralizadas por desacuerdos entre los bancos y los organismos oficiales acerca de cómo implementar las nuevas medidas que endurecen el cepo cambiario, ANSES informó que tiene disponible un link para chequear quiénes están inhabilitados para usar el cupo de US$ 200.

Más allá de este nuevo link habilitado, esta respuesta no es definitiva: es posible que una persona no esté inhabilitada por ANSES, pero de todos modos esté impedida de comprar dólares por otros motivos. Este sitio es el mismo que tienen que consultar los bancos para saber si un usuario puede comprar divisas. Las entidades argumentan que como la consulta es manual, tienen que hacerla de a un usuario por vez y así es imposible de implementar. Pero tanto ANSES como el Banco Central ya contestaron que los bancos tendrán que encontrarle la vuelta a este sistema.

Las nuevas restricciones a la compra de dólares tienen muchas capas. En la que tiene que ver con ANSES, lo que el Banco Central estableció es que a partir del 15 de septiembre ya no podrán comprar dólares las personas que cobran planes sociales relacionados con la pandemia, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Entonces, el chequeo en el link de Anses solo es terminante cuando define que la persona está inhabilitada. Pero es posible que aunque Anses diga que la persona está habilitada de todos modos no pueda comprar porque haya entrado en alguna de las otras categorías que impiden la compra de divisas.

Por ahora, para los usuarios la consulta es voluntaria. Para consultar en el link de ANSES solo hace falta poner el número de CUIT. Como Argentina es el reino del revés, aquí lo negativo es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si la respuesta de ANSES es "no es posible emitir la certificación negativa", quiere decir que la persona está habilitada, al menos para este organismo.

Pero con pasar ese filtro no basta para hacer "click caja". Es posible que ANSES dé el OK y que igual el sistema no permita hacer la compra porque la persona haya entrado en la refinanciación automática de las tarjetas de crédito en abril, o tenga un préstamo hipotecario o prendario con las cuotas congelados, o se haya gastado ya el cupo de mensual US$ 200 haciendo compras. De modo que el sitio de ANSES no es definitivo. Si dice que la persona está inhabilitada, es inapelable, pero si dice que está habilitada habrá que esperar la respuesta final del banco.