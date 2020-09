Gabriel Batistuta manifestó su posición sobre la "meritocracia" y calentó la brecha

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El exdelantero de la selección y Newell's publicó un mensaje en Twitter sobre la discusión sobre el valor del mérito que instaló el presidente Alberto Fernández y desató la polémica.

Gabriel Batistuta fue protagonista de una reflexión que compartió vía Twitter y generó una enorme repercusión. La misma hace mención a su forma de encarar la fama y la vida tras sus humildes inicios en el fútbol que le permiten hoy tener una vida cómoda desde el punto de vista económico. Y la misma tendría que ver con lo que dijo el presidente Alberto Fernández días atrás sobre el valor del mérito.

"Se me viene a la mente una pregunta. Mis padres me criaron en una casa de 5 x 3 metros, trabajando, estudiando, confiando en la Justicia, me dieron un hogar más amplio. Yo continué sus ejemplos sacrificándome y respetando al prójimo. ¿FUI UN IDIOTA POR RESPETAR ESTOS IDEALES?", lanzó el exjugador en la red social. Hoy Batistuta se encuentra radicado en Europa.

Se me viene a la mente una pregunta? Mis padres me criaron en una casa de 5 x 3 metros, trabajando, estudiando, confiando en la justicia, me dieron un hogar más amplio. Yo continue sus ejemplos sacrificándome y respetando al prójimo. FUI UN IDIOTA POR RESPETAR ESTOS IDEALES ? — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) September 21, 2020

Cabe destacar que tiempo atrás uno de los hijos de Batistuta era noticia ya que se encontraba trabajando en una imprenta haciendo fotocopias, en una situación que el exdelantero vio como normal. En aquel entonces dijo que su hijo debía ganarse su propio dinero y que era la forma a pesar de que él podía respaldarlo.

¿Por qué los pobres que comen una vez al día se esfuerzan tan poco para salir de la pobreza? ¿Nunca vieron videos de Batistuta? — Die Sampayo (@DieSampayo) September 21, 2020

Por lo que no es la primera vez que Batistuta es novedad por sus ideales. Lo cierto es que poco se sabe cuál fue el origen de la reflexión, si es que tuvo que ver con alguna situación socio-política que vive la Argentina o simplemente le surgió por alguna vivencia reciente que le generó el interrogante.

Nunca me vino tan como anillo al dedo el ej. de Batistuta. Cuantos pibes quieren ser jugadores de futbol? cuantos quieren jugar de delanteros? cuantos hacen la carrera que hizo Batistuta? por mas que se esfuercen y dejen todo para serlo, no llegan. No existe la meritocracia. — María Florencia 🐺 (@Flor_CGE) September 21, 2020

Permiso ee:



Si insultas a GABRIEL BATISTUTA por su opinión política el no es el idiota, el idiota sos vos.



Insultar a un futbolista que le dio tantas alegrías a este pais solo porque piensa distinto sin faltarle el respeto a nadie y no apoya a un político, es muy de mediocre. — 1.Fc Köln Argentina (@ColoniargFc) September 21, 2020

¿Qué había dicho el presidente?

A mediados de septiembre, en un acto en la provincia de San Juan, el presidente Alberto Fernández instaló la discusión. "Lo que nos hace evolucionar o crecer no es verdad que sea el mérito como nos han hecho creer en los últimos años. El más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres. Mientras eso no ocurra, no podemos estar tranquilos con nuestra conciencia.

Ese tratamiento desigual nos pone en un mal lugar como sociedad. No es un buen sistema. Las mejores sociedades son las que, precisamente, a todos les dan la oportunidad de desarrollarse”, planteó.