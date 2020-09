Mastropaolo: "De no haber acompañado como oposición a los vecinos, la realidad sería más grave"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El concejal del PRO, Sebastián Mastropaolo, consideró que de no haber apoyado desde el Concejo a los comerciantes, gastronómicos, hoteleros y otros rubros para que haya flexibilizaciones y alivios en las cargas impositivas, la realidad de la ciudad de Santa Fe sería otra más complicada. El flamante referente del PRO en la capital provincial analizó el rol de la oposición estos seis meses desde que se decretó la cuarentena.

Este 20 de septiembre se cumplieron seis meses desde que en Argentina se decretó por primera vez el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), y desde entonces la realidad cambió en todo el país. Si bien con el pasar de las semanas -y gracias a la insistencia de sectores de la oposición- comenzaron a flexibilizarse las actividades en ciudades como Santa Fe, la situación sanitaria y económica no mejoró. La cuarentena, que volvió de alguna manera bajo el anuncio de "restricciones" en la capital de la provincia, no alcanzó para frenar el avance del coronavirus y fundió o puso entre las cuerdas a importantes sectores económicos.

El concejal Sebastián Mastropaolo, que esta semana asumió como responsable del PRO (Propuesta Republicana) en la ciudad de Santa Fe, consideró que el rol de la oposición durante estos seis meses fue fundamental, ya que, pese a haber sido fuertemente atacados por el oficialismo, fue de "gran compañía y ayuda" para los ciudadanos que sintieron que sus proyectos de vida, sus negocios, sus emprendimientos, sus empresas, se venían abajo sin ninguna ayuda del Estado que pudiera sostenerlos. "Creo que de no haber estado acompañando fuertemente a todos los vecinos que se vieron afectados por las medidas de aislamiento que tomó el Gobierno nacional y provincial, la realidad habría sido otra, más grave aún. Tal vez no habríamos logrado que se flexibilicen a tiempo algunas actividades como cuando pasamos tantos días sin casos al comienzo de la pandemia y comenzamos a insistir a la Provincia y al Municipio para que habilite con protocolos actividades como gimnasios, academias de arte y de idiomas, deportes individuales, gastronómicos, y la realidad de muchos negocios claves en la ciudad sería distinta", dijo Mastropaolo, que se recuperó de coronavirus hace unos días.

"Más allá de que nos señalen como 'anti cuarentena', un concepto que fue atribuido hacia la oposición, al menos hacia Juntos por el Cambio, con la mala intención de hacer parecer que no es nuestra prioridad la salud, creo que lo más importante es que esas cosas no nos detuvieron y que las personas salieron a la calle para no dejarse atropellar por el Gobierno nacional, que mientras paralizaba todo -y lo sigue haciendo- se ocupaba de elaborar leyes como la Reforma Judicial o de remover jueces de sus cargos en beneficio de sus intereses políticos", señaló el concejal.

"La gente no es tonta. No nos podemos olvidar que hay un 40% de argentinos que sigue firme con sus ideas, que no eligió la vuelta del kirchnerismo y que hoy está reclamando que se respeten las instituciones y que además están siendo fuertemente golpeados por las medidas de cuarentena, que no sirvieron de mucho porque hoy Argentina está entre los diez países -si no es que menos más afectados por los casos y muertes de coronavirus", agregó el referente del PRO.

El PRO Santa Fe, que impulsó con sus concejales Sebastián Mastropaolo y Luciana Ceresola decenas de proyectos durante estos seis meses para aliviar la carga de la pandemia a los comerciantes, hoteleros, gastronómicos, y otros sectores, sostienen que el espacio está firme como oposición en estos momentos y que "es muy sano para la democracia que así sea", porque "cuando te piden como oficialismo que apoyes determinada medida para bancar al Gobierno nacional, hay mucha gente que queda desprotegida y siente que todo está perdido", sostuvo Mastropaolo.

"La gente sabe y tiene que saber que acá estamos, para escucharlos y seguir apoyándolos en este momento tan difícil y de incertidumbre que no conocemos cuándo ni cómo va a terminar", dijo el concejal. "Ya estoy recuperado y voy a seguir conversando con todos los sectores para que me cuenten lo que les está pasando y que juntos podamos buscar alivio para evitar que cierren definitivamente", agregó.





Un nuevo rol en la ciudad

Esta semana, Mastropaolo asumió el liderazgo del PRO en la ciudad de Santa Fe, en el marco de la renovación de autoridades en donde Cristian Cunha fue nombrado como presidente del partido a nivel provincial y Gisela Scaglia como vice.

"Quiero agradecerle a Patricia Bullrich, Federico Angelini y Cristian Cunha por confiar en mi para ocupar este rol en la ciudad. Es una gran responsabilidad pero también creo que es un lugar que nos ganamos por estar al lado de los vecinos desde el primer día, convocando y acompañando cada reclamo y apostando siempre al diálogo y la unidad en la provincia", dijo Mastropaolo.

"Ahora lo que sigue es trabajar todos juntos, con los voluntarios que se van sumando, para consolidar el espacio de cara a las próximas elecciones legislativas y que los ciudadanos sepan que acá tienen quiénes los representen, que no están solos", cerró el ex jefe de Anses en la región.