https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 22.09.2020 - Última actualización - 16:37

16:20

El argentino Diego Schwartzman cumplió una sobresaliente actuación en el Masters 1000 de Roma, donde cayó en la definición ante el número 1 del mundo. Previamente, en cuartos de final, había superado por primera vez al español Rafael Nadal, el indiscutido Rey de las canchas lentas.

Ecos de una semana inolvidable Ecos de una semana inolvidable El argentino Diego Schwartzman cumplió una sobresaliente actuación en el Masters 1000 de Roma, donde cayó en la definición ante el número 1 del mundo. Previamente, en cuartos de final, había superado por primera vez al español Rafael Nadal, el indiscutido Rey de las canchas lentas. El argentino Diego Schwartzman cumplió una sobresaliente actuación en el Masters 1000 de Roma, donde cayó en la definición ante el número 1 del mundo. Previamente, en cuartos de final, había superado por primera vez al español Rafael Nadal, el indiscutido Rey de las canchas lentas.

Nadie duda que sería injusto remitirse solamente al resultado de la final del reciente Masters 1000 de Roma, en la que Novak Djokovic venció a Diego Schwartzman por 7-5 y 6-3, consiguiendo de ese modo el título 81 de su magnífica trayectoria profesional y el número 36 en la segunda categoría de los certámenes de la ATP, con lo cual superó a Rafael Nadal, que hasta aquí suma 35.

Además, sobre el serbio número 1 del mundo podría decirse que al sumar su trigésimo primer triunfo del año, mantiene su invicto en partidos completados en la temporada, ya que solamente perdió por desclasificación en cuartos de final del US Open, cuando fue penalizado por haber impactado con una pelota a una juez de línea.

En cuanto al argentino, el acceso a la definición permitió que accediera al decimotercer puesto del Ranking ATP, con lo cual quedó a solo dos posiciones de su mejor ubicación histórica: 11mo. en junio de 2018. .

Más allá que en la final el tenista porteño solo logró equiparar el primer set ante "Nole", resulta imprescindible referirse a sus logros precedentes. No solo a la semifinal, donde prevaleció ante el canadiense Denis Shapovalov (de 21 años), en tres sets; sino de manera particular a lo acontecido en cuartos de final, donde eliminó al español Rafael Nadal: no solo ganándole por primera vez, sino haciéndolo de manera inobjetable, en dos parciales.

"Peque" llegó por primera vez a una final de Masters 1000, lo cual también es muy destacable. En cuanto a su historial ante Djokovic, fue su quinta derrota consecutiva, ya que previamente, el serbio lo había vencido dos veces en courts de polvo de ladrillo (Roland Garros 2018 y Roma 2019) y otras tantas en canchas rápidas (US Open 2014 y Australian Open 2020).

Después de su satisfactorio paso por el Foro Itálico, Diego Schwartzman decidió bajarse del ATP 500 de Hamburgo, donde debía debutar ante el español Albert Ramos (44), para descansar con vistas al Abierto de Francia, tercer y último Grand Slam de la temporada, que tras la Qualy de esta semana, comenzará el domingo venidero en París.

Nadal continúa como máximo ganador en Roma, con nueve títulos; mientras que Djokovic suma cinco (2008, 2011, 2014, 2015 y 2020); mientras que el austríaco Thomas Muster completada el podio con tres conquistas. En cuanto a los argentinos, Guillermo Vilas lo ganó en 1980; José Luis Clerc, en 1981 y Alberto Mancini, en 1989; mientras que antes de "Peque", cayeron en definiciones: David Nalbandian, en 2004 y Guillermo Coria, en 2005.

Otro dato significativo en torno a Djokovic, es que con tres títulos y cuatro finales disputadas en la compleja temporada 2020, se ubica en el segundo lugar histórico en cuanto a semanas consecutivas como número uno del mundo, con 287. El único que lo supera es el suizo Roger Federer, con un total de 310 semanas en esa condición.