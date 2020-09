https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 23.09.2020 - Última actualización - 15:04

15:00

El Comité de Apelaciones de la casa madre del fútbol sudamericano, con sede en Luque, le pide al club ecuatoriano que denuncia a Pinos que aporte documentos para respaldar la protesta sabalera. La Audiencia de Conmebol será después de que se conozca el fallo del TAS.

Después del optimismo del denunciante en el TAS Conmebol cita a Técnico Universitario como "testigo obligatorio" de Colón El Comité de Apelaciones de la casa madre del fútbol sudamericano, con sede en Luque, le pide al club ecuatoriano que denuncia a Pinos que aporte documentos para respaldar la protesta sabalera. La Audiencia de Conmebol será después de que se conozca el fallo del TAS. El Comité de Apelaciones de la casa madre del fútbol sudamericano, con sede en Luque, le pide al club ecuatoriano que denuncia a Pinos que aporte documentos para respaldar la protesta sabalera. La Audiencia de Conmebol será después de que se conozca el fallo del TAS.

En la cuenta regresiva a que se cumpla un año de la famosa Final Única de la Copa Sudamericana en La Olla, algunas cosas parecen acelerarse más allá de la pandemia que le cambió la vida al mundo. Casi al mismo tiempo que el TAS organizaba, de manera virtual, la audiencia previa a fallo por la denuncia contra el arquero Jorge Valdimir Pinos, El Litoral accedió a un información muy importante y exclusiva: en las últimas horas el Comité de Apelaciones de la Conmebol notificó al club Técnico Universitario de Ecuador que deberá constituirse en "Testigo Obligatorio" de Colón de Santa Fe, por lo que tendrá que aportar documentos antes del fallo final de Luque. Hay que recordar que la protesta de Colón, encabezada por el Dr. Luis Hilbert, habla de "Fraude Deportivo".

Como siempre se explicó, ante el supuesto caso irregular del golero Pinos, hay dos demandas/denuncias bien diferenciadas:

-1) Técnico Universitario, enfrentado con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, decidió ir directamente al TAS, un organismo que está facultado para estos laudos arbitrales en el ámbito del deporte. Denuncia, con Xavier Freyre a la cabeza, la figura prohibida de "Pase Puente".

-2) Colón de Santa Fe sólo reclama, por ahora, en la Conmebol: perdió en primera instancia el año pasado (se deslizó la figura de "alineación indebida") y ahora volvió a la carga en el Comité de Apelaciones, que decidió darle apertura al proceso. Como lo dice la palabra, es otra instancia; ahora sí la última dentro de Conmebol (llegado el caso, a Colón le quedaría el TAS)

Antes que se inicie la pandemia, Colón había solicitado la figura de "Audiencia de Partes", antes del paso a fallo del Comité de Apelaciones, algo que Conmebol le aceptó al Dr. Luis Hilbert. Es decir, que todas las partes se vean las caras en la misma mesa; hoy por hoy, imposible de manera física.

Luego de algunos meses de "causa quieta", en las últimas horas el club Técnico Universitario (el que denuncia a Pinos y a Independiente del Valle) recibió una notificación oficial de la Conmebol. "Nos avisaron que debemos presentarnos como Testigos Obligatorios en la causa de Colón de Santa Fe, donde el club argentino denuncia Fraude Deportivo", explicó hoy en ADN GOL (96.7) el mismo Xavier Freyre, abogado de Técnico, desde la ciudad ecuatoriana de Ambato.

"Lo que nos pide Conmebol, en la causa Colón, es que aportemos oficialmente todos los documentos que tenemos del Caso Pinos, algo que no nos cuesta nada, ni tiempo ni trabajo, porque los acabamos de validar en el TAS de Suiza. En el escrito, Conmebol no nos habla de plazo en cuanto a fechas. Sólo nos cita como Testigos de Colón en este litigio. Si nos pidieran esos papeles mañana mismo, los tenemos a todos; lo mismo que los videos, los opiniones de los peritos grafológicos ante cada firma y los comprobantes de pago", aseguró eufórico el Dr. Xavier Freyre.

En cuanto a lo que fueron sus sensaciones luego de la maratónica audiencia de este martes de cuatro horas en el TAS de Suiza, el mismo Freyre expresó que "en leyes y abogacía siempre hay dos posibilidades: ganar o perder. Pienso, después de lo de ayer, que si hay una Justicia Limpia, no queda otra que la sanción a Pinos y a Independiente del Valle".

En otro tema de la entrevista, el abogado de Técnico Universitario, comentó que "ganamos varias batallas ayer. Cuando arrancamos, plantearon suspender la Audiencia, diciendo que el tema en cuestión era cosa juzgada por la Liga Pro de Ecuador. Ante ese primer planteo, le dijeron no. Luego, pidieron la suspensión porque según ellos estaba ausente el club Sur y Norte; les volvieron a decir que no y se siguió con el proceso".

Por último, de manera muy folclórica, el abogado de Técnico Universitario (Xavier Freyre) habló de la sorpresiva aparición del mismo Pinos en la Audiencia del TAS: "La cara de Pinos, al ir avanzando las preguntas, lo decía todo. Era la cara de alguien muy preocupado por lo que le puede pasar. Les puedo asegurar que la cara de Pinos lo decía todo".

Para Independiente del Valle, "no pasa nada"

El Litoral consultó, de manera especial, a los abogados de los dos clubes ecuatorianos que fueron a esta Audiencia del TAS. En el caso del Dr. Xavier Freyre, cara visible de Técnico Universitario, fue contundente y dijo que "Pinos se ahorcó solo en la Audiencia del TAS. No pudo responder las preguntas claves. Dijo que se fue de nuestro club por falta de pago y aportamos los recibos de sueldos al día. Quedó mucho peor parado que antes".

En la otra vereda, el Dr. Andrés Holguín, abogado de IDV, dijo a El Litoral desde Ecuador: "Yo, por estilo, no soporto llevar testigos. Pero lo de Pinos fue brillante. Lo que no respondió es porque no le correspondía responder". Al toque agregó: "Arrancamos tarde la Audiencia porque los abogados de ellos no se conectaban".

Finalmente expresó que si el TAS acepta las cuestiones preliminares y no las de fondo, el fallo puede estar "en una semana". De lo contrario, habrá que esperar hasta noviembre.

En caso que el fallo favorezca a Técnico Universitario, el Dr. Xavier Freyre pide: 1) Sanción deportiva a Pinos entre seis meses y dos años sin jugar; 2) Sanción económica para la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF); 3) Baja de categoría para Independiente del Valle.