Pese a una negativa, los gastronómicos de Rosario amenazan con abrir el sábado sí o sí

Jueves 24.09.2020

Bajo el eslogan #NiUnBarMenos están anunciando que el fin de semana más de 200 comercios de Rosario levantarán las persianas sin importar si se extienden las restricciones. El hecho se da en el marco de una creciente desocupación producto de la crisis del coronavirus.

Ignacio Pellizzón | region@ellitoral.com

“Hasta acá llegamos. No damos más. Hicimos un sacrificio ENORME. Hemos cerrado nuestros comercios por 28 días más para colaborar con la situación. Pero los recursos se agotaron. Queremos evitar el cierre masivo de alrededor de 500 pymes que sostienen 7.000 puestos laborales en la ciudad. El sábado necesitamos abrir. El sábado NECESITAMOS TRABAJAR. El sábado, VAMOS A ABRIR”, expresa la carta que los gastronómicos de Rosario le hicieron llegar al gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, y al intendente de la ciudad, Pablo Javkin.

Y sigue: “Somos parte de la solución. Sabemos todos que los contagios no estuvieron en la gastronomía. CABA lleva un mes de apertura y los casos siguen su tendencia a la baja. La gente pudo encontrarse en lugares con protocolos. Disminuyeron las reuniones sin cuidados y las fiestas privadas. Hagamos lo mismo acá. Avancemos en la convivencia con la enfermedad. Cuidemos la salud de los trabajadores también, que con esta situación se quedan en la calle sin ningún tipo de ayuda. No queremos ser el país de los 44 millones de IFE, QUEREMOS SALIR ADELANTE CON DIGNIDAD Y TRABAJO”.

Son más de 250 comerciantes de Pichincha y Paseo, los centros gastronómicos más importantes de Rosario, que anunciaron que el próximo sábado vuelven a abrir sus puertas más allá de la decisión del gobierno provincial de continuar o no con las restricciones por el crecimiento de nuevos casos de covid-19 en la región.

Desde el gobierno de la Municipalidad esperan que sea la Provincia la que tome la determinación. Desde el núcleo duro de Perotti deslizan que recién el viernes a última hora, cuando termine la última extensión de las restricciones, se dará a conocer la decisión oficial: prolongarlas o flexibilizarlas.

Fue el pasado 28 de agosto cuando el gobierno de la Provincia decretó que los comercios del Gran Rosario debían bajar la persiana a las 19.30, para disminuir la circulación de personas ante el crecimiento de nuevos casos de coronavirus en la ciudad. Dicha medida perjudicó especialmente a los locales gastronómicos, dado que por la noche es el horario que mayor actividad tienen.

A la otra semana, el propio gobernador estableció 14 días de restricciones más duras, con el cierre por tiempo completo de bares, restaurantes, rotiserías, heladerías y de venta de productos alimenticios (con habilitación de delivery y take away). Por último, el pasado viernes, Perotti prorrogó el decreto por una semana más.

Con más de 800 nuevos casos en Rosario registrados ayer y casi un 97% de ocupación de las camas de internación en la salud pública rosarina, el escenario de cara a una definición de cómo seguirá la cuarentena se torna complejo.

El eslogan de la reapertura

Cada vez son más los comercios gastronómicos que se suman a la idea de reabrir sí o sí el sábado, pese a que se puedan prolongar las restricciones. #NiUnBarMenos es el eslogan que están difundiendo como método de protesta por no poder trabajar en medio de la pandemia.

“La realidad es que no hay más tiempo. Necesitamos medidas concretas. Muchos están basando su decisión de seguir o no trabajando en función de estas medidas de ayuda, que puedan hacer que el 2020 sea un poco menos duro”, afirmó a Mirador Provincial el referente de Mercado Pichincha, Reynaldo Bacigalupo.

“Y después, en cuanto a la apertura hay que esperar la confirmación. El sábado hay alrededor de 250 comercios que van a abrir sus puertas bajo el eslogan. Abren porque no pueden estar un día más cerrados. Es la realidad de un montón de familias y de trabajadores que van a abrir sí o sí, sin esperar el nuevo decreto”, advirtió.

Alejandro Pastore, presidente del Paseo Pellegrini apuntó en la radio La ocho: “Desde Paseo Pellegrini no decimos no acatar la norma, solo decimos que hoy nos sentimos habilitados para abrir el sábado porque somos parte de la solución, no el problema”. “Si extienden las restricciones, veremos. Pero hay algunos locales que decidieron que van a abrir igual, diga lo que diga el decreto”, aclaró.

Para cerrar, Bacigalupo expresó: “Es importante decir que creemos que somos parte de la solución y no del problema, porque la realidad es que si en la gastronomía hay contagios entonces nadie querría abrir. Pero vemos que no sucede, al contrario. Justamente estos 28 días son la prueba de que los casos siguieron subiendo de manera exponencial con los restaurantes cerrados. Ya no hay excusas. Está claro donde se dan los contagios. La ciudad está abierta, se ve en la calle.