La palabra del diputado Ameri tras el escándalo sexual en el Congreso

Jueves 24.09.2020 - Última actualización - 20:05

19:22

“Me siento muy avergonzado, muy mal”, dijo el diputado salteño. Aseguró que se pensó que la conexión estaba caída cuando protagonizó la escena sexual con su pareja.

El diputado salteño Juan Emilio Ameri (PJ) dijo que la escena sexual que protagonizó junto a su pareja en plena sesión virtual en el Congreso sucedió porque pensó que no estaba conectado a internet y remarcó que se siente "muy avergonzado".

"Acá en todo el interior del país la conexión es muy mala. Estábamos sesionando, se me cayó internet. Salió mi pareja del baño; le pregunté cómo estaban las prótesis porque hace diez días se hizo una operación de implantes mamarios. Le digo 'te puedo dar un beso', y le di un beso en la teta. No fue más que eso", dijo el diputado, quien le pidió "disculpas" a sus compañeros del Congreso y a la sociedad.

Y añadió: "Yo acá en mi casa tengo una señal espantosa que va y viene, estaba desconectado, sin cámara, estaba sin conexión, llegó mi pareja y le pregunté 'a ver cómo quedaron las prótesis de la operación; "che, qué bueno, mirá, está bajó más, esta bajó menos, a ver las cicatrices' y le di un beso en las tetas, eso es todo".

"Es grave. Y en el momento en que eso sucede la señal me volvió y me reconectó automáticamente como suele suceder y bueno nada, salí en cámara, algo que tiene que ver con la intimidad de las personas, así que nada, es algo grave que haya pasado en medio de una sesión pero yo estaba completamente desconectado, después me conectó automáticamente el wifi, agregó.

En declaraciones a una radio local, el legislador justicialista enfatizó: "Estoy muy dolido, muy avergonzado".