Jueves 24.09.2020 - Última actualización - 20:33

20:03

El seleccionado argentino está por cumplir la primera semana de su preparación “oriental”, con vistas al Rugby Championship.

Desde Uruguay Jerónimo de la Fuente y la puesta a punto de Los Pumas

La “edición Covid” del Rugby Championship 2020, sin dudas no se olvidará facilmente. La exigente competencia, no tendrá parate. Serán seis partidos consecutivos desde el 7 de noviembre al 12 de diciembre.

Uno de los actuales referentes de Los Pumas, el rosarino Jerónimo de la Fuente, vía Zoom dialogó con periodistas de todo el país, acerca de cómo están llevando adelante la preparación para el RCH.

-A nivel personal, ¿cómo estás físicamente y cómo se adaptan con el nuevo plantel?

-Muy feliz de tener esta oportunidad. Es muy loco y duro a nivel mundial, no solo deportivo. Pero somos felices de poder estar en Uruguay y con chicos nuevos, que son grandes jugadores y personas. Nos preparamos de la mejor manera posible. Hoy es todo alegría porque tenemos la posibilidad de entrenar en una cancha de rugby, junto a amigos de Pumas y Jaguares.

-¿Cuál será la exigencia del RCH?

-Nunca tuvimos una competencia tan larga, sin semana entre medio para poder recuperarnos. Pero estamos pensando más en el día a día, para prepararnos de la mejor manera y afrontar una competencia muy dura. Cada vez que juguemos con Los Pumas vamos a dejar todo. Somos conscientes a qué nos vamos a enfrentar, pero eso debe ser una motivación, para superar las adversidades. Será un torneo sumamente difícil. Tres potencias, entre ellas el campeón del mundo.

-Teniendo en cuenta las lógicas desventajas, ¿de qué hay que cuidarse?

- Tenemos que plantear los partidos sabiendo que están con ventaja hace tiempo. Debemos plantear los partidos como nos convengan a nosotros, usar más el pie, ser más estratégicos y no hacer infracciones en ataque o en defensa para que el partido sea lo más parejo durante los 80 minutos.Llegaremos bien desde lo físico y lo mental, después veremos lo estratégico.

-¿Cómo será el ensamble con los jugadores que se desempeñan en Europa?

- Positivo, una inyección de energía. Ellos se mueren de ganas de estar con nosotros. Tienen la oportunidad de estar jugando, son muy importantes y serán fundamentales. Ni hablar por la calidad de jugadores, como nuestro capitán. Rápidamente están a nivel. Traerán aire fresco y nuevo para prepararnos.

-¿Cómo te sentís siendo referente?

-Muy bien y con una tarea importante que se me fue dando por ser de los más grandes en el equipo. De esta manera debo ayudar en el proceso a los más chicos para que sepan a lo que se enfrentan y la responsabilidad que eso conlleva.

-¿Qué opinión te merece la incorporación de Michael Cheika al staff de entrenadores?

-Estamos felices porque una figura del rugby internacional nos esté dando una mano. Tenemos la gran oportunidad para crecer con sus conocimientos. Ansiosos de poder empezar a intercambiar ideas.

-¿Qué es lo que más te preocupa del juego?

-La falta de ritmo. Pero falta mucho tiempo y llegaremos de la mejor manera. Con algunos amistosos estaremos bien, lógicamente, no al 100%. Pero estar en desventaja, puede hacernos fuertes. No me preocupa nada en especial.