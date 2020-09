https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo resolvió un tribunal porteño. El exfuncionario K permanecerá en el penal de Ezeiza por sus prisiones preventivas en la causa Cuadernos y la venta de trenes a España y Portugal.

Seguirán preso por otras causas Liberaron a Ricardo Jaime por la Tragedia de Once

El Tribunal Oral Federal 2 ordenó la “inmediata libertad” para Ricardo Jaime en la causa por la tragedia de Once, donde cumple una condena de ocho años de prisión.

El exfuncionario seguirá en la cárcel debido a que sobre él pesan otras dos prisiones preventivas a raíz de su responsabilidad en otros dos expedientes: los “Cuadernos de la corrupción K” y enriquecimiento ilícito en la venta de trenes a España y Portugal.

Jaime cumplía la condena más alta en la causa por la tragedia ocurrida el 22 de febrero de 2012. Sin embargo, el tribunal consideró que la misma “ya no es ejecutable” y por eso resolvió liberarlo. Hace dos días, la Corte Suprema de Justicia confirmó las condenas contra una veintena de acusados por el incidente ferroviario en el que murieron 51 personas. En esa lista el máximo tribunal incluyó al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi (condenado a cinco años), el ex presidente de TBA Claudio Cirigliano (siete años) y Marcos Córdoba (tres años), el maquinista del tren que chocó contra el anden.

Sin embargo, la Corte envió el expediente de Jaime de vuelta a la Cámara de Casación para que defina sobre la condena, en busca de un doble conforme. Ante el pedido del máximo tribunal de que se dicte un nuevo fallo, el Tribunal Oral Federal 2 entendió que “la condena ya no es ejecutable” y concedió así la libertad para el ex funcionario que se encuentra detenido en el penal de Ezeiza.

Sin embargo, Jaime continuará preso debido a que se mantiene la prisión preventiva que se le dictó en la causa que investiga el presunto pago de coimas en la obra pública durante la gestión kirchnerista. También se mantiene la prisión preventiva que le dictaron al ex funcionario en otra causa que investiga la compra de trenes a España y Portugal durante su gestión al frente del área de Transporte.

“No es más que cumplir con un paso procesal”

Paolo Menghini, padre de una de las víctimas, afirmó que no ve “nada oscuro" en la resolución del Tribunal Federal 2 porteño, aunque espera que se ratifique “cuanto antes” la condena por estrago culposo.

El papá de Lucas Menghini Rey consideró que “para nosotros y para la Justicia, Ricardo Jaime es responsable de dos delitos en la tragedia: administración fraudulenta y estrago culposo”. En esa línea, explicó: “Solo en una de las condenas, la de estrago doloso, (Jaime) no tiene un doble conforme y por eso ordenan la liberación”. Sin embargo, Menghini señaló que “esto no es más que cumplir con un paso procesal”. Y agregó: “Seguramente la Cámara de Casación confirmará esa condena. Y luego la Corte Suprema también lo hará”. “Nos atenemos a los códigos procesales que señalan esa posibilidad para los condenados. La Corte Suprema ratificó las condenas hace dos días y para nosotros eso es un triunfo”, concluyó.