https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 29.09.2020 - Última actualización - 12:11

12:01

Hasta el momento, debido a los protocolos sanitarios existentes en el país, la South African Rugby Union no puede confirmar la participación de los actuales campeones del mundo en la competición.

El plantel Bokke, aunado en la previa de una presentación internacional. Lamentablemente, aún no puede confirmarse su participación en el RCh que se avecina. Crédito: Gentileza SARU

El plantel Bokke, aunado en la previa de una presentación internacional. Lamentablemente, aún no puede confirmarse su participación en el RCh que se avecina. Crédito: Gentileza SARU

Preocupación compartida Persisten las dudas en torno a la presencia de los Springboks en el Championship 2020 Hasta el momento, debido a los protocolos sanitarios existentes en el país, la South African Rugby Union no puede confirmar la participación de los actuales campeones del mundo en la competición. Hasta el momento, debido a los protocolos sanitarios existentes en el país, la South African Rugby Union no puede confirmar la participación de los actuales campeones del mundo en la competición.

Más allá que, tal como se informara, Sanzaar formalizó el draw del Rugby Championship 2020, que entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre se llevará a cabo en Australia, aún no está confirmada la participación de Sudáfrica en la trascendente cita del Hemisferio Sur.

Tal como lo volvió a referir horas atrás Jacques Nienaber, Head Coach de los Springboks, al afirmar que todavía restan algunas cuestiones demasiado importantes a tener en cuenta, para que se pueda anunciar definitivamente la participación de los actuales campeones del mundo en el certamen.

Las posibilidades de que el elenco Bokke esté presente en el torneo, dependerá ante todo del levantamiento de la prohibición actual del gobierno local, sobre la participación deportiva internacional y del resultado de las evaluaciones de los problemas de alto rendimiento y bienestar de los jugadores.

Durante una conferencia de prensa virtual, el entrenador del representativo nacional, junto al Director de Rugby de la South African Rugby Union, Rassie Erasmus, explicaron los desafíos que enfrentan actualmente para preparar a los Boks para estar presentes en el torneo.

* "Hay algunas cosas que debemos considerar. Lo primero es que la participación deportiva internacional, no posee luz verde de parte del gobierno nacional en la actualidad. Los otros factores estarían en torno al período de aislamiento en el que tendremos que entrar cuando lleguemos a Australia; más allá que sabemos que no será tan estricto como en Nueva Zelanda", aseveró Nienaber.

* "Pero los detalles a su alrededor, como las instalaciones que podemos usar, aún no se han detallado. Estamos esperando que el gobierno de Australia nos dé pautas en términos de lo que podemos hacer cuando lleguemos allí", agregó.

Finalmente, Erasmus explicó en detalle todos los tiempos que deberían cumplirse para poder jugar sin ningún problema el torneo y determinó que antes del 18 de octubre (fecha que planean la llegada a Australia), los jugadores deberán tener aproximadamente entre 5 y 6 partidos disputados para poder tener ritmo de juego.

El torneo local

Como contrapartida, SARU ya anunció los detalles del Vodacom Super Rugby 2020, que se pondrá en marcha el 9 de octubre venidero y se extenderá hasta el 21 de noviembre, con la participación de siete franquicias locales: Bulls, Lions, Sharks, Stormers, Cheetahs, Pumas y Griquas.

Serán siete fechas consecutivas, las que al concluir consagrarán campeón al mejor equipo. Todos los puntos conquistados, se sumarán a la posterior Currie Cup, que tal como se anunciara previamente, se extenderá hasta comienzos del año venidero.

* "Tuvimos que hacer algunos cambios importantes en el formato y buscar formas creativas de atender las necesidades de todos", dijo Jurie Roux, CEO de SARU.

Sin excepciones

Sabido es que desde que se anunció el draw del Rugby Cahmpionship 2020, surgieron disconformidades de parte de Nueva Zelanda, ya que sus jugadores no están de acuerdo en pasar la Navidad separados de sus respectivas familias.

Esto se da, como consecuencia que tras la conclusión del torneo, el 12 de diciembre, los All Blacks deberán concretar 14 días de aislamiento al retornar a su territorio, lo que obviamente generará la situación familiar antes descripta. Ante esto, la premier neozelandesa, Jacinda Adern, volvió a ratificar horas atrás que no habrá ningún tipo de excepciones en la materia .

Por otra parte, David Rennie, head coach de Australia, apoyó la moción de Nueva Zelanda y afirmó que sería hipócrita no avalar el pedido de los kiwis en torno a las fechas de realización del torneo. Lo concreto es que en este momento, el conflicto entre Sanzaar y la New Zealand Rugby Union se mantiene, no vislumbrándose alguna solución factible.

En caso de no existir modificaciones, el head coach kiwi, Ian Foster, podría llegar a tener marcados inconvenientes para mantener el plantel de los All Blacks oportunamente anunciado... Más allá de la cantidad y calidad de jugadores que posee para seleccionar en su país.