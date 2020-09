Exportación de carne: la incertidumbre en Europa renueva el atractivo de China

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las ventas al gigante asiático continúan creciendo en volumen, pero a precios hasta 24% inferiores que un año atrás. En el Viejo Continente temen pagar más ante la posibilidad de un rebrote de coronavirus.

Las ventas al gigante asiático continúan creciendo en volumen, pero a precios hasta 24% inferiores que un año atrás. En el Viejo Continente temen pagar más ante la posibilidad de un rebrote de coronavirus.

Campolitoral | campo@ellitoral.com

Campolitoral | campo@ellitoral.com

Aunque con precios por debajo de lo habitual, el mercado externo para la carne bovina del Mercosur vuelve a tener a China en el centro de atención ante la incertidumbre del mercado europeo, según el último reporte semana FaxCarne de la consultora uruguaya Tardáguila.

Pese al coronavirus, el gigante asiático desarrolló entre el lunes y hoy miércoles 30 de septiembre una nueva edición de Sial con las restricciones lógicas que impuso la pandemia. “Como era previsible, varios operadores e industriales del Mercosur optaron por no asistir a dicho encuentro, aunque empresas e institutos de carnes contaron con stands”, señala el reporte.

Ante la consulta de Campolitoral, desde la industria argentina indicaron que “este año no hubo representación”, aunque sí esperan participar en la China International Import Expo (feria internacional de los importadores), del 5 al 10 de noviembre en la ciudad de Shanghai. Respecto de Sial comentaron que asistieron “solo los Brasileños con stand propio, como BRF y JBS; y 4 de Uruguay”.

Una firma santafesina, que actualmente está exportando alrededor de 1.000 toneladas mensuales de cortes con y sin hueso a China, equivalente a un 50% más que el año pasado, indicó que los precios “en dólares están 20/24% menos que en 2019”. Desde otra firma, radicada en sur provincial, consideraron que el gigante asiático “está levantando un poco los precios, hay muchos pedidos, pero de todos modos, los valores están en el nivel pre Sial 2019”.

Todos los consultados coinciden -y así lo convalidan las estadísticas- en que la demanda china crece pero a precios por debajo de los habituales, aunque con un reciente repunte. Al respecto, operadores brasileños manifestaron a Tardáguila haber concurrido a Sial con expectativa de mejorar sus precios de venta. “Las grandes plantas brasileñas estaban plantadas en obtener como piso unos US$ 5.000 CIF por el delantero, aunque los bid de los importadores chinos estaban unos US$ 300 por debajo de ese valor. Por los cortes de la rueda los frigoríficos pretendían unos US$ 5.100-5.200 CIF y US$ 6.000-6.200 por el peceto”, detalla el informe. Desde Argentina los cuartos vacunos con hueso se han vendido en el entorno de US$ 3.350-3.400 CFR. También hubo ventas de vaca en 6 cortes en un eje de US$ 4.300-4.400 CFR, según las fuentes.

Mientras tanto, FaxCarne consigna que el mercado europeo para el enfriado Hilton desde Argentina se negociaba a unos US$ 10.500 FOB, con algunas marcas especiales logrando valores como techo de US$ 11.000 FOB. En Uruguay, un trader manejó una referencia de US$ 9.500 FOB y US$ 10.000 como “techo” para los cortes del rump & loin. “La fuente dijo que en Alemania hay temor a que los precios sigan subiendo y luego el mercado se pinche por un rebrote más agudo del covid-19”.

El reporte indica que existe incertidumbre por las nuevas regulaciones y restricciones en algunos países debido al coronavirus, por lo que se espera que el consumo de carne vacuna en el invierno sea bastante inferior al normal. En ese sentido, un aumento de la oferta del Mercosur tendrá su impacto sobre el nivel de precios para los próximos meses.

Al respecto, Brasil está recibiendo ofertas desde Europa por bifes (angosto y ancho) en un rango de US$ 4.800-4.900 FOB, mientras que hoy un frigorífico puede obtener unos US$ 5.300 por el mismo corte en el mercado interno, por lo que “no hay incentivo” para exportar a esos valores. “Siempre es más fácil trasladar la suba del ganado en el mercado interno que en el de exportación”, explicó.