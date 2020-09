https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 30.09.2020 - Última actualización - 16:30

16:28

Voley Hernán Ferraro, DT de Las Panteras, no dirigirá a Ciudad en la Liga masculina 2020/21

Hernán Ferraro, técnico de Las Panteras desde 2019, no será el entrenador de Ciudad Vóley en la próxima temporada de la Liga Argentina de clubes masculina, cargo que ocupó durante los últimos siete años.



Luego de su primer año como entrenador del seleccionado argentino femenino, en el que consiguió un podio panamericano y la plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio, Ferraro decidió revisar la situación y dedicarse full time a Las Panteras.



"Por momentos me sentí sobrepasado porque estaba en la Liga y tenía que estar siguiendo a las chicas en el exterior por el Preolímpico. La verdad que los tiempos no me daban y sentía que no podía hacer las cosas como a mí me gusta que sean", expresó Ferraro a través de prensa de Ciudad.



Santiago García Domench ocupará el lugar de técnico de Ciudad Vóley, uno de los equipos confirmados para la próxima temporada de la Liga 2020/21 junto a UPCN de San Juan, Obras de San Juan, UVT de San Juan y Paracao de Entre Ríos.



"Este año lamentablemente la Liga no va a ser como normalmente era. Eso hizo que decidamos en conjunto con el club, sabiendo que la estructura no se va a resentir por mi ausencia", afirmó Ferraro.



"Sigo ligado emocionalmente al club y para mí es un hasta luego. Todos saben el vínculo que tenemos y las puertas para volver están siempre abiertas", señaló.



Hasta este viernes, los equipos que aún no se inscribieron tienen tiempo de hacerlo en la Asociación de Clubes (ACLAV). Ellos son River, Gigantes del Sur (Neuquén), PSM Vóley (Santa Fe), Monteros de Tucumán, Ateneo de Catamarca, AMUVOCA (Calafate), Mutual Policial de Formosa, Tucumán de Gimnasia y Once Unidos de Mar del Plata.



Bolívar, el equipo más ganador de la historia de la Liga con ocho títulos, comunicó que no jugará la próxima temporada.

Con información de Télam