Es el Asesor Jurídico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y nunca había fijado su postura en este litigio. Además, para la Conmebol y para la FIFA, es alguien muy respetado.

Diálogo único de El Litoral con el Dr. Saltos Guale Ecuador rompe el silencio con el caso Pinos... "Colón quiere birlar la Copa"

"Mire, para ser honesto, soy una persona de 75 años, llevo 45 años de abogado y 40 años metido en el fútbol. Me considero muy renuente en conceder entrevistas. Además, considero que los litigios no deben dilucidarse públicamente en los medios. Pero usted insistió tanto en esta entrevista para el Diario El Litoral que vamos a dialogar". Quien está del otro lado, a la distancia y en la línea del Ecuador, es el Dr. Guillermo Saltos Guale.

Su hoja de ruta marca que fue nombrado por dos períodos miembro de la Cámara de Resolución de la misma FIFA. En la actualidad, el Dr. Saltos Guale es el Asesor Jurídico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), pero además es el Presidente de la Cámara de Apelaciones de la Conmebol, el lugar donde Colón presenta su demanda contra Pinos bajo la figura de "fraude deportivo". Entre otros motivos, por ser ecuatoriano e integrar ese organismo, es que se había jurado no hablar públicamente de este tema. Hasta que accedió a esta entrevista exclusiva con El Litoral.

-¿Qué sensación tiene después de la reciente Audiencia del TAS de Suiza por el Caso Pinos, donde usted defendió los intereses de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)?

-Es bueno que pueda dialogar, por única vez, para Argentina sobre un tema que ha tomado matices lamentables por la cantidad de falacias que se han vertido en relación a la inscripción del jugador Jorge Pinos, realizada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) para el club Independiente del Valle. Comienzo por señalar, de manera enfática, que esa inscripción del jugador Pinos se la hizo de acuerdo con la normativa que impera en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y se aplicaron los procedimientos normales cuando un jugador requiere de la Cámara de Mediación y Disputa, a la que acudió Pinos en su momento para reclamar la figura de "falta de pago" del club de origen, en este caso Técnico Universitario.

-¿Cómo sigue la historia después de esa falta de pago a Pinos?

-Nuestra reglamentación, siguiendo las directivas de FIFA, tiene como una de las medidas como precautelar para asegurar el derecho internacional al trabajo de los jugadores la figura de habilitación provisional que la otorga la Cámara de Mediación y Resolución de Disputas, que es lo que acá ocurrió. Esa habilitación provisional, que lamentablemente se confunde, fue direccionada a un club "x" que firmó un contrato con el jugador. Por motivos que, obviamente, uno no conoce, ese contrato se incumplió.

-¿Es ahí donde aparece Independiente del Valle por Pinos?

-El jugador, al quedar libre, porque ya rompió la relación contractual con Técnico Universitario, se vinculó al Independiente del Valle. Cuando un jugador incumple un contrato, algo que no han sabido quienes manejan la parte jurídica en Técnico Universitario, lo que corresponde es demandar al jugador por el incumplimiento del contrato pero nunca como pretendían ellos que el jugador regrese a cumplir el contrato. Esas son directivas muy claras de FIFA y que la Ecuatoriana las hace cumplir a rajatablas.

-¿Cómo y en qué contexto aparece un club tan chiquito y humilde como Sur y Norte?

-La participación de Sur y Norte yo, como Asesor Letrado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), no la puedo manifestar porque no la conozco. Esa, sin dudas, fue una relación del club Sur y Norte con el jugador Jorge Pinos. Entiendo que de por medio hubo un intermediario de jugadores, que tampoco conozco quién es, porque la Federación nunca entra en esos detalles sino que el trámite es mediante escritos, que son los que se presentan en la Cámara de Mediación y Resolución de Disputas. Luego de todo éso, se resuelve. De medida tal que son situaciones muy privadas entre clubes y jugadores.

-El Dr. Holguín, abogado de Independiente del Valle, asegura que Colón de Santa Fe se vio "engañado" por Técnico Universitario. ¿Usted piensa lo mismo en nombre de la mismísima Federación Ecuatoriana?.

-Yo no me atrevería a hablar de engaños, porque eso es una imputación. Lo que sí, definitivamente, la gente de Técnico Universitario sintiéndose perjudicados porque nunca llevaron bien su reclamación contra el jugador, se aprovechan de que Independiente del Valle queda campeón de la Copa Sudamericana. Es ahí, donde entiendo, contactan con la dirigencia de Colón y le venden la especie que Pinos está indebidamente inscripto e indebidamente inhabilitado; lo cual reitero, no es verdad.

-Está claro que si Técnico Universitario no le avisa...Colón ni se entera

-De ahí nace, entonces, pues, sin dudas, que Técnico Universitario habrá inducido a la gente de Colón para que se lancen a esta aventura de tratar de birlar el triunfo legítimo del club ecuatoriano, Independiente del Valle, que por sobra de merecimiento lo ganó en la cancha. Hay algo que precisar: Pinos no sólo estaba habilitado para la Copa Sudamericana sino también para el campeonato ecuatoriano. Y vale decir también, ante la especie instalada que Pinos era un jugador de alto lustre, cuando todos sabemos que se hace famoso por lo de la Copa Sudamericana. Y lo digo a ésto porque cuando firma contrato con Sur y Norte lo hace con el mismo sueldo que tenía en Técnico Universitario. ¿Sabe por cuánto firma Pinos?

-No...¿me lo puede decir?

-Sí, 400 dólares mensuales

-En esa cifra parece un contrato bajo, casi inexistente...

-Acá en Ecuador un buen jugador gana cerca de 15.000 dólares.

-¿Qué me quiere decir?

-Que no hay nada raro con la inscripción de Pinos. Está perfectamente registrado y fue correctamente habilitado. Así de simple.