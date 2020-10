https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Dr. Guillermo Saltos Guale es, además, presidente de la Cámara de Apelaciones donde está el reclamo de Colón en la Conmebol. "Estoy excluído por ser ecuatoriano, no vean fantasmas", afirma a El Litoral.

Exclusivo: la postura de la Federación Ecuatoriana Saltos Guale: "Colón no fue como tercero al TAS porque sabe que pierde"

"Mire, la Conmebol en este sentido tiene una organización casi perfecta. La Unidad Disciplinaria tiene cinco (5) miembros y esos miembros son de diferentes países. La Cámara de Apelaciones tiene cinco (5) miembros también de diferentes países, sin consideración a los primeros de la Unidad Disciplinaria", avisa Saltos Guale en diálogo exclusivo con El Litoral.

-Usted es ecuatoriano y preside una Cámara donde Colón apela contra un equipo ecuatoriano, justamente...

-Cuando se presenta un asunto como éste, el miembro (o sea yo) del país donde está originado el problema, sea dirgencial, sea de clubes, árbitros o jugadores, directamente no es tomado en consideración para integrar el organismo disciplinario.

-¿O sea que usted está afuera de todo en el caso Colón en la Conmebol?

-Particularmente en mi caso, como presidente de la Cámara de Apelaciones, en el tema de Colón-Independiente del Valle yo no conozco absolutamente nada porque la Administración de la Unidad Disciplinaria no me considera, no me toma en cuenta para que yo intervenga. Es más, no puedo ni como oficioso intervenir porque conozco perfectamente que eso no es ético no honesto, pero además corro el riesgo de perder mis funciones. Porque si eso pasa, hubiera perdido la imparcialidad que juré para integrar y presidir la Cámara de Apelaciones de la Conmebol. Yo no intervengo, ni intervendré en nada con este tema.

-En esa Cámara de Apelaciones, donde usted es presidente y está afuera de Colón-Independiente del Valle por ser ecuatoriano, quedan Juan Monroy Gálvez (Perú), Gildardo Muñoz Cardona (Colombia), Omar Dorado (Bolivia) y Horacio Agustín Pintos (Uruguay). ¿Su ausencia obligada tiene recambio?

-Quedan los cuatro que usted nombró, ya que los miembros de la Unidad Disciplinaria y la Cámara de Apelaciones no tenemos alternos. De manera tal que quedan los cuatro y hasta está entendido que con tres puedan sesionar y resolver.

-Como es la primera vez que habla para Argentina, a través de El Litoral, debo preguntarle por las denuncias reiteradas del Dr. Luis Hilbert en cuanto a que fue agredido en Ecuador por ustedes en la misma Federación Ecuatoriana

-Cuando el Dr. Hilbert llegó, yo estaba solo en mi oficina, golpeó fuerte la puerta, la abrió y con prepotencia empezó a gritar que nosotros falsificamos documentos. Pasa que muchos piensan que Ecuador es, todavía, tierra de conquista. Le dije al Dr. Hilbert que no lo iba a atender sino pedía disculpas. La discusión fue acalorada y todo terminó en un intento de agresión de él hacia mí. No voy a sobredimensionar nada. Nos pasamos de palabra, pero no hubo agresión física como él dice que existió. Es la mentira más grande que un profesional y letrado puede realizar. Siempre está la ética, la compostura, la verdad de procedimientos...él sabe que no puede lanzar tremenda falsedad. Rechazo de manera más ferviente esta mentira del Dr. Hilbert.

-¿Qué le diría a los hinchas de Colón que siguen expectantes el reclamo de sus dirigentes?

-En cuanto a la resolución deportiva del caso, más que al aficcionado o hincha de Colón, yo me dirijo a través de El Litoral a la dirigencia de Colón. Yo pienso que a estas alturas del litigio, ellos deben haber entendido que las versiones que le proporcionó el Técnico Universitario no son verdad...Ellos, o sea Colón, se compraron esas mentiras con la ilusión obvia de obtener un título que nunca lo han tenido...entiendo...pero no de esa forma. Yo, repito, deben haber entendido ahora que la versión del club Técnico Universitario es falaz.

-¿Por qué lo dice tan seguro?

-Porque el Dr. Hilbert en muchas ocasiones, ya sea en medios de acá en Ecuador y de allá donde están ustedes en Argentina, había señalado que cuando se presentara el reclamo de Técnico Universitario en el TAS, Colón concurriría a ese procedimiento en Suiza como "tercerista", algo que jurídicamente además no puede hacer. Pero Hilbert y Colón deben haber reflexionado...y haber desistido. Ellos impulsaron el procedimiento en el TAS contra Pinos, Independiente del Valle y la Federación como tercerista perjudicado. Es algo que Colón nunca hizo.

-¿Cómo fue la Audiencia del TAS?

-Se presentó la memoria de apelación, se reunió en Audiencia el TAS y antes de eso se presentaron todos los documentos que pidieron. Yo, en nombre de la Federación, entregué sendas carpetas conteniendo documentos precisos: dos carpetas de 100 páginas cada una con todo el litigio que se tramitó en la Comisión Disciplinaria de la Federación. Miente Freire cuando dice que presentaron documentos, ellos no presentaron nada. Es más Freire ni abrió la boca el otro día para impulsar el trámite de la protesta. Estaba asustado y preocupado porque los abogados españoles que soportan la apelación no se aparecían por una dificultad técnica en la conexión de Internet. Dos veces, a modo de súplica intervino, Freire pidió que esperemos a los españoles. Y lo hicimos. Freire no hizo nada.

-¿Cuál sería su mensaje final en medio de este litigio?

-Invoco yo a la dirigencia de Colón que se dirija a sus seguidores y no les pinte pajaritos en el aire, porque uno de los primeros requisitos que se deben cumplir para la inscripción de un jugador es respetarse los procedimientos que existen reglamentariamente en cada país. Y yo le reitero que el señor Pinos fue inscripto de acuerdo a la reglamentación y los procedimientos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). Es el suficiente aval para que cualquier reclamo no sea admitido.

-Ahora sí la última consulta: ¿qué es lo que más lo sorprende de esta historia?

-Yo no conozco que el Colón esté tramitando un procedimiento por fraude deportivo, no conozco éso. Lo que conocí, porque lo informó la prensa, es que Colón había denunciado una alineación indebida, que eso trató la Unidad Disciplinaria primero y ahora se está dilucidando en la Cámara de Apelaciones. Repito: los medios informan. Sólo conozco que Colón apeló porque es público, pero no se si hay fraude deportivo. Acá, en Ecuador, Técnico Universitario nunca denunció Fraude Deportivo y nunca denunció a Independiente del Valle ni a Jorge Pinos; sino al club Sur y Norte. En Ecuador se sanciona al club que presta el nombre, ni siquiera al club que se beneficia. Técnico Universitario actuó tan equivocadamente que no supo defender sus propios intereses. En Ecuador denunció al club Sur y Norte, pero en el TAS ni siquiera lo menciona ni lo imputa. Es lo que acá llama la atención, porque es un procedimiento muy irregular.