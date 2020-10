https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entre los seleccionados, se encuentra El Litoral Google destinará mil millones de dólares a pagar por contenidos informativos

El autor es CEO de Google y Alphabet.



Uno de los recuerdos más perdurables de mi infancia es esperar a que mi padre y mi abuelo terminen el periódico durante el desayuno todas las mañanas para que yo pudiera obtener los últimos titulares, especialmente en la sección de deportes. Hasta el día de hoy, mi padre todavía me envía mensajes de texto cada vez que ve algo interesante en las noticias... ¡lo cual es mucho! Siempre he valorado el periodismo de calidad y he creído que una industria de noticias vibrante es fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática.

Es igual de importante para la misión de Google organizar la información del mundo y hacerla accesible y útil para todos. En los últimos años, hemos tomado muchas medidas para apoyar a la industria de las noticias, desde el envío de 24 mil millones de visitas a sitios web de noticias a nivel mundial cada mes, hasta el compromiso de 300 millones de dólares de Google News Initiative, incluida la financiación de emergencia para editores locales de todo el mundo para ayudar con la impacto de COVID-19 y nuestro Programa de Crecimiento Digital dirigido a editoriales pequeñas y medianas para acelerar el crecimiento de su negocio.



Pero hay más por hacer. Hoy me enorgullece anunciar que Google está sentando las bases de nuestro apoyo a largo plazo con una inversión inicial de mil millones de dólares en asociaciones con editores de noticias y el futuro de las noticias.

Una nueva experiencia informativa

Este compromiso financiero -el más grande hasta la fecha- pagará a editores para crear y seleccionar contenido de alta calidad para un tipo diferente de experiencia de noticias en línea. Google News Showcase es un nuevo producto que beneficiará tanto a los editores como a los lectores: presenta la selección editorial de salas de redacción galardonadas para brindar a los lectores más información sobre las historias que importan y, en el proceso, ayuda a los editores a desarrollar relaciones más profundas con sus audiencias.

News Showcase se compone de paneles de historias que aparecerán inicialmente en Google News en Android. El producto se lanzará pronto en Google News en iOS y llegará a Google Discover and Search en el futuro. Estos paneles brindan a los editores participantes la capacidad de empaquetar las historias que aparecen dentro de los productos de noticias de Google, proporcionando una narración más profunda y más contexto a través de funciones como líneas de tiempo, viñetas y artículos relacionados. A continuación, vendrán otros componentes como video, audio y sesiones informativas diarias.



Algunos de los medios de comunicación seleccionados, entre los que se encuentra El Litoral.

Este enfoque es distinto de nuestros otros productos de noticias porque se basa en las elecciones editoriales que hacen los editores individuales sobre qué historias mostrar a los lectores y cómo presentarlas. Comenzará a implementarse hoy para lectores en Brasil y Alemania, y se expandirá a otros países en los próximos meses donde los marcos locales apoyan estas asociaciones.

Firmamos asociaciones para News Showcase con casi 200 publicaciones líderes en Alemania, Brasil, Argentina, Canadá, Reino Unido y Australia. Las publicaciones incluyen medios nacionales premiados como Der Spiegel, Stern, Die Zeit, Folha de S.Paulo, Band e Infobae junto con publicaciones de importancia regional y local como El Litoral, GZH, WAZ y SooToday. El número de publicaciones de noticias crecerá a medida que trabajemos para expandir News Showcase a otros países, incluidos India, Bélgica y los Países Bajos.

News Showcase se basa en nuestro programa de licencias de noticias existente, que ya está pagando a los editores por un periodismo de calidad, y otros esfuerzos relacionados con las noticias como Subscribe with Google, Web Stories y noticias de audio. Y brindará a los lectores más contexto y perspectiva sobre las historias importantes de noticias y generará tráfico de alto valor hacia el sitio de un editor.

Nuestro compromiso a largo plazo

Tanto News Showcase como nuestra inversión financiera -que se extenderá más allá de los tres años iniciales- se centran en contribuir a la sostenibilidad general de nuestros socios de noticias en todo el mundo.

El modelo de negocio de periódicos, basado en anuncios e ingresos por suscripción, ha evolucionado durante más de un siglo a medida que las audiencias recurren a otras fuentes de noticias, como radio, televisión y, más tarde, la proliferación de la televisión por cable y la radio por satélite. Internet ha sido el cambio más reciente, y ciertamente no será el último. Junto con otras empresas, gobiernos y sociedades cívicas, queremos desempeñar nuestro papel ayudando al periodismo en el siglo XXI no solo a sobrevivir, sino a prosperar.





