Desde el próximo lunes

Habilitarán la reapertura de shoppings en la provincia de Santa Fe

Cines y salas de juegos seguirán cerrados, mientras que los gastronómicos sólo podrán trabajar con la modalidad delivery y take way.

A partir del próximos lunes los shoppings de la provincia de Santa Fe podrán reabrir sus puertas. Así lo confirmó este jueves el secretario de Comercio Interior, Juan Marcos Aviano. El funcionario explicó que estos espacios tendrán su reapertura como lugares de compra y no de paseo ni recreación como lo eran en tiempos de normalidad. En ese sentido, no estarán habilitados cines, juegos ni los patios de comida, ya que los locales gastronómicos sólo podrán trabajar con delivery o take way. Aviano recalcó la importancia de que todos los sectores actúen con la responsabilidad en el cumplimiento de los protocolos "porque es fundamental que se garantice la circulación interna, la cantidad de personas según el aforo de cada comercio y el debido ingreso por un acceso y el egreso por el otro". La medida contempla a los cinco espacios habilitados como shoppings, tres de Rosario (Portal, Alto Rosario y Paseo del Bosque) y dos de la capital provincial (La Ribera y Recoleta).