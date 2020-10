Procesaron a "Yiyo" Ramayo y su banda narco

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El líder dirigía las operaciones desde una celda de la cárcel de Piñero, con sus teléfonos celulares. Se trata del mismo hombre que fue condenado este año por arrojarle un cesto de basura a un fiscal durante una audiencia en 2018, cuando ya cumplía una pena de 20 años en Coronda.

Evelio Horacio Ramayo, de 34 años, sigue acumulando causas en su contra. Este hombre, apodado Yiyo, se hizo conocido a nivel nacional en 2018, cuando -durante una audiencia- agredió a un fiscal. Le tiró con un cesto de basura y el video del ataque se viralizó. Por ese incidente, fue condenado este año y terminó en la unidad penitenciaria de Piñero, en el sur provincial. Luego se supo que desde allí lideraba una banda narco que operaba en Rafaela.

La investigación se originó en mayo de este año. El 22 de ese mes, personal policial interceptó en el kilómetro 74,5 de la ruta provincial 70 a dos mujeres que portaban sendas armas de fuego, una de ellas con la numeración limada.

Al intervenir, la Justicia provincial ordenó una serie de medidas para determinar si se trataba de un incidente aislado o si esas pistolas podrían estar vinculadas a otros hechos delictivos o al mercado negro de armas.

Así, entre otras cosas, se impulsaron escuchas telefónicas. Entre las líneas "espiadas" figuraba la de Evelio Horacio Ramallo (alias "Yiyo"). Así, se pudo saber que este sujeto, que estaba preso en la Cárcel de Piñero, manejaba desde su celda una banda dedicada al narcotráfico. Inmediatamente, los funcionarios santafesinos se declararon incompetentes y elevaron el caso al fuero federal.

Las actuaciones fueron a parar a manos del fiscal Jorge Onel, que ordenó nuevas intervenciones para ahondar la investigación. Con esta y otras tareas de campo, de observación y vigilancia, se pudo comprobar que la organización criminal estaba integrada por ocho personas (entre hombres y mujeres) de la ciudad de Rafaela y que efectivamente su "cabeza" estaba en la penitenciaría del sur provincial.

Paralelamente, la fuerza policial interviniente identificó al presunto "proveedor" del material estupefaciente, quien se domiciliaba en la ciudad de Santa Fe, más precisamente en calle Santiago de Chile al 2000. Aparentemente, este sujeto trabajaba en el Hipódromo de "Las Flores".

Por disposición de la Justicia, los uniformados allanaron los distintos domicilios vinculados a los sospechosos y lograron incautar estupefacientes (marihuana y cocaína), elementos para fraccionar, cortar, estirar, acondicionar y compactar droga, armas y documentación, entre otras cosas. También fueron detenidos todos los sospechosos.

En la celda de Yiyo, hallaron celulares y papeles con anotaciones que son de suma importancia para la causa.

En las últimas horas, el juez federal Reinaldo Rodríguez -a solicitud del fiscal Onel- dicto el procesamiento para Ramallo y también para sus cómplices. La mayoría de ellos quedó en prisión preventiva, aunque algunas mujeres cumplirán la medida cautelar en su domicilio. A todos ellos, además, se les trabaron embargos de distintas magnitudes.

Escuchas reveladoras

"721 no 729 pesaban las cosas, así como estas solo con la misma cinta no es que le sacaste una bocha ni nada pesaba 129 porque pesaba a 144 y le faltaban 15 129. El otro paquete también pesaba 168, faltaban 15, pesaba 729 no 721 ¿entendés? Estoy diciendo ¿qué onda que te faltan 9 amiga? y no le sacaste un envoltorio. Para decir así, 9 gramos menos porque le sacó el envoltorio. Encima era uno en el mismo envoltorio falta una piedra 9 gramos y no se evapora. Vos solamente entras a esa pieza y no es que la envolvés más cinta, ni la embalas más. Entonces qué haces. Cada vez que vas a hacer algo te faltan 10, te faltan 10. Te llevan gramos, vos decís bueno son $ 500, pero no amiga 10 gramos son 7 lucas. Me salís re cara amiga", se escucha decirle a Ramallo a una mujer.

Las escuchas telefónicas son por demás de claras. "10 gramos son 7 lucas, imaginate 500 gramos. Estoy cansado de decirte contá apenas llegue porque yo si falta tengo que reclamar al toque…", enfatiza en otro tramo.

"Si no faltan 30 gramos, faltan 20 gramos que no son $ 2, son 30 gramos, son 20 lucas, 10 gramos son 6,7 lucas. Cada vez que me falta no me faltan $ 600, no 2000, $ 3000. Desde que iniciamos las cosas ¿cuánto me luqueaste? ¿100 lucas? Los números no se equivocan. Ya te dije que te pensás que soy pelotudo", le reclama a la misma persona.

En otra llamada, se le escucha decir a Yiyo: "Ya te dije. Son negocios y de droga son cosas serias, de droga. Estas vendiendo droga, no caramelos, droga. … Y los gramos más vale que pesen 759 con los 12 que faltan, que pesen 759 … no sé cómo hacés. Fabricá droga. Así como la haces desaparecer también la haces aparecer".

"Y la acetona cuando llega?", pregunta en otro momento Ramallo a otra mujer, que le responde: "y estaría llegando el miércoles o jueves. Y la acetona si la importancia porque es como dijo el bioquímico. Le da fuerza. La acetona es todo en la mezcla (…) Y tenes que hacer, viste como la masa de la harina, pero no tan mojada, no tan aguachenta, seca, ¿me entendés? ¿Viste cuando vos haces la masa de la harina? Le vas echando de a poquito, le vas poniendo, la vas amasando y le vas echando, así pero que nunca quede aguachento, ¿entendés?".

En otra escucha, una mujer le dice a Ramallo: "Lo hice como vos me dijiste, oséa le puse 40 gramos de la piola y 60 gramos de creatina y lo mezcle. Lo pise en un plato de ahí y lo estuve pisando, lo estuve pisando, lo pise, lo mezclaba, lo mezclaba…". El hombre le respondió: "Bueno, cobrá eso los 25 más los 65, cobrá todo lo que más puedas amiga, por eso te digo. Cobra todo lo que más puedas amiga, así la Nora te pase 10, 15 … Agárralo. La Cintia te tiene que pagar 45.500. Se llevó 70 (…) "una vez que hacés todos los fajitos de diez lucas, hace fajitos de cien lucas ¿me entendés? O de cincuenta, no sé … como vos quieras, fajitos de cincuenta o fajitos de cien, pero contá bien, no te equivoques, no te equivoques ni por cien pesos, no te equivoques".