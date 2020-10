https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Celebran con inauguraciones y nuevos proyectos Cooperativa Setúbal cumple 33 años al servicio de los santafesinos

La cooperativa surgió en respuesta a grandes carencias de servicios que se presentaban en el este de la ciudad de Santa Fe, cuando vecinos de barrio Guadalupe y Siete Jefes se plantearon la posibilidad de aunar esfuerzos y ser una alternativa al sistema económico vigente. Se constituyó en Asamblea el 2 de octubre de 1987 y, desde entonces, no ha parado de crecer. En el marco de su trigésimo tercer aniversario -aunque la pandemia no les permita celebrarlo- inaugurarán una antena que permitirá el acceso a internet a los vecinos de barrio Las Lomas.

Con sede en General Paz 7576, la Cooperativa Setúbal distribuye gas natural, telefonía fija, internet y brinda servicios sociales a más 19.000 asociados en 17 barrios de la ciudad de Santa Fe, y todos los asociados participan democráticamente de las decisiones. Forman parte – y ocupan el cargo de la Secretaría – de la Federación de Subdistribuidores de Gas de la República Argentina y también integran la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones a nivel nacional.

Para la Presidenta del Consejo de Administración, María Victoria Noriega Sánchez, la cooperativa “es una pequeña ciudad dentro de la ciudad” y trabajan bajo la premisa de que “esta lógica, esta filosofía de manera colectiva de satisfacer las necesidades es la que tiene que ponerse sobre la mesa, porque es la que nos permite a lo largo de toda la historia y sobre todo en momentos de crisis poder saltar las dificultades”.

“El cooperativismo promueve lo común y esto es lo que estamos promoviendo a través de la Comisión de Educación en las cooperativas escolares de las escuelas primarias, que son semilleros donde se habla de solidaridad, democracia y participación”, destacó.

En cuanto a lo que diferencia a la cooperativa de otras prestatarias de servicios públicos, detalló: “vamos a aquellos lugares donde el Estado, por alguna razón, no llegó, donde a las empresas no le cierra la ecuación económica, ahí estamos las cooperativas para tender una mano colectivamente; somos empresas, pero de la economía social solidaria local, con otros principios, otros valores, de puertas abiertas, y ante la crisis no nos vamos; y, si crece la cooperativa, crecen los vecinos en servicio y crece el trabajo en la ciudad; siempre es un ganar – ganar, nadie pierde”. “Otra de las características es el contacto de persona a persona, por eso en el marco de la pandemia por ahí nos sentimos un poco extraños, porque estamos acostumbrados a hablar con la gente, a tratar de solucionarles los problemas de manera colectiva, incluso también formamos parte de las redes de instituciones que hay en la ciudad, para escuchar al vecinos, para estar cerca, aunque por otra parte nos obligó a fortalecer nuestros canales de atención virtual”, admitió Victoria.

En tanto, “el asociado -explicó- no es solamente usuario del servicio, sino que ese ser parte te da derechos y obligaciones: a veces hay que hacer aportes de capital, a veces aportes complementarios; pero hacemos encuentros, recitales, a veces atendemos consultas que no tienen que ver con los servicios públicos porque somos una entidad de referencia; tenemos comisiones -Educación, Salón de Usos Múltiples, Jóvenes, Telefonía, Servicios Sociales, Gas – que son espacios donde los asociados se pueden involucrar, pero también desarrollamos talleres, recitales gratuitos, conferencias sobre temas de actualidad con especialistas...ese el plus, el valor agregado para el asociado”.

Proyectos

“A fin de año inauguramos en la esquina de Regimiento 12 de Infantería y Gral. Paz el salón de usos múltiples, a partir de una decisión del consejo de administración de reestructurar ese espacio que antiguamente era alquilado por la cooperativa, ahora es un espacio de encuentro donde los afiliados pueden encontrarse para satisfacer sus necesidades recreativas, educativas y culturales, su derecho al disfrute, que también es una necesidad”, relató la presidenta.

“Ahora, en el aniversario de la cooperativa -prosiguió- vamos a dar inicio a otro proyecto, junto a otra cooperativa, La Providencia, y con el apoyo del concejal Julio Garibaldi, en el oeste de la ciudad, donde la conectividad es un problema: vamos a dar internet a barrio Las Lomas”. “Nos pusimos en contacto con la gente de la capilla Ntra. Sra. del Salado, proyectamos hacer una torre en ese espacio que nos permita generar un aula virtual comunitaria a la que los vecinos se puedan acercar para tener internet”, expresó.

“Quiero reivindicar como primera presidenta mujer de la cooperativa al trabajo invisible que han hecho muchísimas mujeres a lo largo de su historia, porque gracias a todas ellas hoy somos una de las cooperativas nacionales conducida por una mujer joven” - María Victoria Noriega, directora del consejo directivo de la Cooperativa Setúbal.

“Tenemos otro proyecto, más relacionado con el gas natural, que es otro de los servicios que prestamos, es una obra ramal de refuerzo, es un proyecto que tenemos presentado ante el Enargas que nos va a permitir sanear esta imposibilidad de dar gas que tenemos desde 2012 en los barrios del este de la ciudad”. Al respecto, Victoria confió en “que en el corto y mediano plazo se pueda concretar para poder volver a brindar el servicio”.

Para el mediano plazo, “descentralizar la cooperativa es la cuestión pendiente”: “a lo largo de esta gestión estamos tratando de hacer acuerdos con los distritos municipales para poder estar presentes en esos espacios para acercarnos al asociado y que no tenga que venir hasta la sede”, adelantó.

Los asociados

Por su parte, José Luis Serafino, Síndico de la institución, destacó que Setúbal “siempre fue una cooperativa de avanzada”: “nunca cuestionó la participación por edad ni por género, ni por religión o política, a nadie se lo excluye, en la medida en que cumpla el estatuto y, además, somos vecinos del barrio, vamos y volvemos caminando a nuestra casa”, dijo.

“Tenemos estatutos nacionales y provinciales, que marcan las reglas que deben imponerse en las cooperativas y toda persona que cumplimenta con los requisitos mínimos que establece el estatuto que esté dentro del radio de la cooperativa, en este caso en toda la ciudad de Santa Fe, se puede afiliar; porque nosotros brindamos servicios de gas y de internet, pero brindamos talleres y tenemos actividades recreativas”, aseguró.

En cuanto a la toma de decisiones, el Síndico explicó que “cada aproximadamente 150 asociados hay un delegado” y hoy se organizan en “cuatro distritos, que pueden ampliarse de acuerdo a la cantidad de asociados”. “La asociación garantiza -desde el presidente al último asociado- un voto, que a través de su delegado, en la Asamblea, para aprobar o no las políticas que presenta el consejo de administración de turno”, resaltó.

Orgullo y Satisfacción

“Siempre fuimos muy respetuosos y hemos trabajando con las autoridades políticas, hemos sacado ordenanzas y resoluciones por consenso con todos los bloques, porque se lleva transparencia y se dan garantías; los empleados y las empleadas el último día del mes cobran su sueldo como corresponde, no tenemos gerente, somos un equipo...Siempre hemos estado muy relacionados a las tres universidades, de hecho a la UTN les damos gas; apadrinar las cooperativas escolares...nunca pedimos subsidios, nuestros excedentes -cuando los hay-, por asamblea se destinan a la comunidad”, consideró Serafino. “Haber hecho 140.000 kilómetros de red de gas, una central telefónica de internet y generar todos estos servicios, nos llena de satisfacción”, aseveró.

“Quiero agradecer a la gente que ha pasado por la cooperativa, mujeres y hombres únicos que siempre apoyaron comprometidos, siempre con los papeles en la mano y las cartas sobre la mesa, y la mayoría han dado la vida por la cooperativa como la está dando la nueva generación; y, en esta línea, tenemos cooperativa para rato” - José Luis Serafino, Síndico.

Con respecto al aniversario, el cooperativista comentó que “cuando se cumplen las décadas o se hacen inauguraciones, se hacen fiestas, austeras pero participativas”, pero, “en este caso, con la pandemia y la crisis económica, la Comisión de Jóvenes propuso hacer una tarea solidaria por el aniversario”. “Lo importante es no dejarlo pasar, porque queremos demostrar que nos mantenemos vivos, con proyectos, uno se concreta ahora y el otro está en manos de las autoridades del Enargás y hay consenso en la ciudad para que salga, porque es necesario”, concluyó.

