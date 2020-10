Quedó inaugurada la antena de internet para barrio Las Lomas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En el 33° aniversario de la Cooperativa Setúbal, en un trabajo conjunto con la Cooperativa La Provindencia y la capilla Ntra. Sra. del Salado y el apoyo del concejal Julio Garibaldi, entró en funcionamiento la instalación que permitirá que los vecinos dispongan de un aula virtual con conectividad gratuita.

Este viernes quedó inaugurada la primera antena de internet para barrio Las Lomas, en el oeste de la ciudad. Es una iniciativa concretada en el marco de la acción comunitaria de la Cooperativa Setúbal -que en la fecha celebró sus 33 años en la ciudad-, la Cooperativa La Providencia, la capilla del barrio y el concejal Julio “Paco” Garibaldi.

En tal sentido, durante el acto de inauguración, la Presidenta de la Cooperativa Setúbal, María Victoria Noriega Sánchez, manifestó a El Litoral su satisfacción y “entusiasmo por este proyecto que se va a poder sostener en el tiempo, porque hay muchos actores que están interviniendo”. “Estamos felices -agregó- de poder celebrar acá con los vecinos y la comunidad santafesina, somos una entidad que viene de los vecinos, con una fuerte vinculación con las instituciones de la ciudad de Santa Fe, y poder ayudar, de manera mancomunada y solidaria a cubrir necesidades, porque la verdad que hoy es verdaderamente una necesidad tener internet”.

“Nosotros somos una cooperativa de provisión de obras, servicios públicos, asistenciales y vivienda. Brindamos el servicio de internet, telefonía fija, gas y servicios sociales a 17 barrios de la ciudad de Santa Fe, con 19 mil asociados; y hoy se suma Las Lomas como un nuevo barrio donde tenemos algún tipo de intervención, que no va a ser solamente con la antena sino que vamos a estar acá haciendo actividades solidarias, acompañando a los vecinos, como lo hacemos en el resto de los distritos donde prestamos servicios”, agregó Noriega Sánchez.

Por su parte, el concejal Julio Garibaldi recordó que “dentro de muchas de las cuestiones que puso a la luz la pandemia está la famosa “brecha digital”, que genera una desigualdad social más”. “Esta antena -indicó- viene a traer la posibilidad de contar con internet en el barrio Las Lomas, aquí en la capilla, y es el fruto de un trabajo colectivo con diferentes instituciones que se comprometen para revertir esa desigualdad”. “Hoy -añadió-, una de cada cinco familias de Santa Fe no cuentan con internet en su hogar y poder contar con eso les va a permitir no solamente esparcimiento, entretenimiento sino también acceso a bienes culturales y educativos que son fundamentales en este momento y siempre”.

En tanto, el sacerdote José “Pepe” Milessi, en representación de la Capilla Ntra. Sra. del Salado, destacó la iniciativa de los chicos y jóvenes del barrio: “seguimos acompañando en la pandemia a la comunidad y los chicos mismos, que se encargan de repartir mercadería, acompañar y ver las necesidades de las familias del barrio, nos contaban que no estaban conectándose y no podían seguir con sus estudios secundarios y los que habían empezado una carrera la tuvieron que abandonar...los niños de primaria no tienen la posibilidad de conectarse con sus docentes, entonces a partir de esa necesidad, los mismos chicos que están en la comunidad Guía y Scout y los jóvenes que están aquí en la capilla nos plantearon esto y nos preguntaron qué podíamos hacer nosotros para armar un aula virtual y acompañar a los niños, para organizarla ellos mismos”.

Para finalizar, Jorge Chávez, representante de la Cooperativa La Providencia, reconoció que para la institución “es una acontecimiento muy importante”, “porque desde hace muchos años venimos reclamando que la sociedad mire, a este Estado, incluso a la Iglesia, que el Papa Francisco ha tenido esa mirada hacia la periferia, hacia los más pobres, bueno, esta es una situación importante, que va a traer desarrollo y progresividad primero a las personas, que van a recibir esta conectividad, pero después también al barrio, y en la medida en que todos crezcamos como personas podemos llegar a ser mejores”. “Así que si para nosotros del pequeño esfuerzo de voluntad -porque esto surge del ida y vuelta de poder charlar y dialogar – se concretó este hecho, miren ustedes si ponemos todos, dirigentes políticos e instituciones, empeño en tratar de hacer crecer este barrio fácilmente lo podemos hacer porque de pequeños gestos logramos poder realizar esto”, concluyó el cooperativista.