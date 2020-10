Vignatti: "En otros clubes ponen plata y la reclaman; acá nosotros no"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 03.10.2020

Dijo que "fue un aporte para salir de una determinada situación, algo de antes, ahora ya no". Luego aseguró, de manera contundente, que "la final de la Sudamericana no terminó". Anunció etapa de transición, campeonato atípico y "un número muy importante de jugadores de las inferiores".

Sin clásicos oficiales a la vista de parte de la AFA (ni siquiera hay fecha ni fixture del próximo campeonato), parece que José Néstor Vignatti lo juega igual de manera anticipada. Por lo menos, mano a mano con Luis Spahn, el presidente de su rival histórico, a quien le volvió a enviar un mensaje encriptado. Esta vez, hizo alusión a los aportes personales de los dirigentes de fútbol en los clubes de Santa Fe: "En Colón si los dirigentes pusieron plata no la reclaman y eso es mejor todavía, porque en otros clubes ponen plata y la reclaman. En Colón hemos puesto plata en algún momento pero no la reclamamos".

En abril de este año, Vignatti le había mandado un primer mensaje a Spahn (N.de R.: el presidente de Unión había dicho que "cuando Colón perdió la final ante Independiente del Valle, todos nos hicimos hinchas de los ecuatorianos") con su respuesta: "Lo único que sé es que muy satisfechos deben estar los colonistas de haber llegado hasta ahí (final de la Sudamericana). No todos van a tener el orgullo de jugar una final ante 40.000 personas. Nosotros sabemos que a 40.000 personas las llevamos, los otros no sabemos si las van a llevar, se verá algún día de jugar una final. No hablo de un club en particular, ya que ni los equipos grandes de Buenos Aires llevaron 40.000 personas, y Colón las llevó".

Pasaron un par de meses y en septiembre de 2020 volvió a "marcar la cancha" como se dice en estos casos: "Mientras yo esté en el club, el club no le va a deber ni cinco centavos. Otros clubes tal vez no tienen problemas con el jugador porque pone plata el presidente o algún directivo y después es acreedor. Eso no ocurre en Colón. Nosotros en Colón preferimos pelearla, hacer puchero para tratar de resolver las situaciones pero no recurrir a ese tema donde los directivos pueden ser dueños del club".

Ahora, en las últimas horas, el presidente de Colón José Néstor Vignatti habló con la cuenta de Instagram "Las mil y una voces" y volvió a cargar: tirito o bombazo por elevación a su colega presidente de Unión, Luis Spahn. "En Colón si los dirigentes pusieron plata no la reclaman y eso es mejor todavía, porque en otros clubes ponen plata y la reclaman. En Colón hemos puesto plata en algún momento pero no la reclamamos. Fue un aporte para salir de una situación aunque no es el caso de ahora", aseguró.

En la misma charla, José Néstor Vignatti hizo mención a la realidad del fútbol argentino en esta pandemia: "El fútbol argentino cayó en un pozo por efecto de la pandemia y de la situación económica del país. Equipos de muy poco relieve están pagando mejores sueldos producto de la cotización del dólar y eso hace que haya un éxodo importante de jugadores a otros países".

Luego, cuando fue consultado en sus años de gestión acerca de momentos inolvidables desde lo deportivo al frente del Club Atlético Colón, Vignatti claramente eligió dos momentos para hacer su propio revisionismo: "Hay dos etapas diferentes que en realidad son muy importantes. Una es la definición de la Copa Libertadores con River, ese fue un equipo de relieve. Y en cuanto a logro deportivo el equipo que llegó a la final de la Copa Sudamericana". Al toque, agregó: "Igual, la final de la Sudamericana no terminó. Yo no sé si Colón la podrá ganar por escritorio. Lo que está claro es que existe una anormalidad manifiesta y ahora veremos cómo lo interpretan en otros estamentos".

Además, hizo mención al momento sabalero en sus divisiones inferiores y definió su relación con el entrenador Eduardo Domínguez: "Las inferiores de Colón están muy bien, sin lugar a dudas hay mucho futuro. Tengo una relación excelente con Eduardo Domínguez, además de ser un excelente técnico y una excelente persona. Es una persona muy apegada al trabajo y muy responsable. Esta será una etapa de transición, ya que se jugará un campeonato bastante atípico, en el cual como nunca nos vamos a nutrir en un número muy importante de los jugadores de las inferiores", cerró Vignatti.