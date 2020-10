Rusia: miles de animales marinos muertos tras un desastre ambiental

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miles de animales marinos han muerto en las costas de la península rusa de Kamchatka, víctimas de la contaminación de sus aguas. Las autoridades rusas han abierto una investigación para establecer las causas.

El jefe de la región, Vladímir Solodov, informó el 29 de septiembre sobre cambios en el color del agua en la playa de Jalaktirski, donde han aparecido miles de especies marinas sin vida. Los primeros en dar la señal de alarma fueron los surfistas locales. Se quejaron de irritaciones en la piel y de hinchazón en los ojos después de entrar en contacto con el agua. Las muestras revelaron una concentración de productos derivados del petróleo cuatro veces superior de lo normal. Además, los niveles de fenol se habían duplicado.

En las fotos y los vídeos hechos por los vecinos de Kamchatka y publicados en las redes sociales se puede ver la costa llena de estrellas y erizos de mar, peces, cangrejos e incluso pulpos muertos. El canal de televisión REN TV, utilizando grabaciones de la Agencia Federal de Supervisión de Uso de Recursos Naturales del país (Rosprirodnadzor), también difundió un vídeo desde la playa. El ministro de Recursos Naturales y Ecología de Kamchatka, Alexéi Kumarkov, culpa de la muerte de los animales marinos a una tormenta. Pero la inmensa cantidad de especies sugiere que se debe a contaminación química. "Las causas serán establecidas por los órganos competentes", afirmó el ministro a Sputnik.

Kumarkov sí admitió que los animales marinos varados en las costas y las irritaciones en la piel de las que se quejan los vecinos podrían estar relacionados. A su vez, el viceprimer ministro ruso, Yuri Trutnev, ordenó eliminar lo más pronto posible los efectos de la contaminación del agua en Kamchatka, informa su oficina de prensa. "Es necesario tomar medidas oportunas para eliminar las consecuencias de la contaminación, hacer todo lo posible para que esta situación no se vuelva a repetir. Los culpables deben ser identificados y castigados", concluyó.

Las autoridades de la región pidieron a los vecinos no acercarse a la playa y evitar entrar en contacto con el agua. La Fiscalía de Medio Ambiente ya inició una investigación; los fiscales tomaron muestras adicionales del agua de mar, del aire atmosférico y de la arena. A partir de los resultados de las pruebas de laboratorio, se dará una evaluación oficial de lo sucedido. Por su parte, la Flota del Pacífico rechazó que sus marineros tuvieran algo que ver en la contaminación del mar cerca de la península.

Varias figuras públicas también se han interesado por el caso de la muerte masiva de los animales marinos. Así, el jefe de la Comisión de Derechos Ambientales del Consejo de Derechos Humanos de la presidencia de Rusia, Serguéi Tsiplenkov, comentó a Sputnik que se está controlando la situación y que después de establecer las causas de lo sucedido los defensores de los derechos humanos podrán ir al lugar de la contaminación.

Según el jefe de la organización Ekovajta de Sajalín, Dmitri Lisitsin, la causa de la contaminación del agua en Kamchatka puede ser una fuga prolongada de una toxina fuerte, y no un vertido puntual, ya que la situación no ha cambiado durante dos semanas. "Probablemente hay que buscar esta sustancia en el fondo y en la capa del fondo del agua", explicó a Sputnik. "El hecho de que los animales hayan muerto en masa sugiere que es una toxina fuerte, una sustancia venenosa. Pero seguramente no son productos derivados del petróleo", afirma Lisitsyn.

Por qué el océano está cambiando más ahora que en 10.000 años y cómo influye en la economía. Según el ecólogo, cuando los productos derivados del petróleo entran en el agua, en su superficie se forma una película, lo que no se observa en este caso. Asimismo, señaló que es necesario dirigirse a la sucursal del Instituto de Investigación Científica de Actividades Pesqueras y Oceanografía en Kamchatka, que dispone de los conocimientos, laboratorios y especialistas correspondientes.

Lisitsin avisó que las muestras deben tomarse regularmente en diferentes lugares con ciertos intervalos y analizarse para detectar todos los posibles contaminantes, como arsénico y cianuro, entre otras sustancias. "Es necesario tomar medidas urgentes y a la mayor escala para determinar la sustancia y su origen", señaló el experto y al mismo tiempo alertó de que "puede ser cualquier cosa y puede durar mucho tiempo, lo que es peor".