Los Pumas rumbo a Oceanía

Domingo 04.10.2020

14:43

Treinta y dos de los integrantes del plantel viajan a Sydney, donde concretarán el aislamiento obligatorio, previo al Rugby Championship 2020. Los restantes trece, procedentes de Europa, se sumarán el 19 de octubre.

Más juntos que nunca... Tras concretar un entrenamiento conjunto en Old Christians, los integrantes de los planteles de Los Pumas y Argentina XV, escuchan a los integrantes de los respectivos staff. Crédito: Gentileza UAR

Tras la confirmación del plantel que afrontará el Rugby Championship 2020, que entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre se llevará a cabo en Australia, los 32 jugadores del Seleccionado Argentino que formaban parte de la concentración en Montevideo, viajan este domingo con destino a Sydney.

Los que conforman la primera tanda de viajeros, son los que se detallan a continuación.

Tomás Albornoz, Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Rodrigo Bruni; Ignacio Calas, Sebastián Cancelliere, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Tomás Cubelli, Jerónimo De la Fuente, Bautista Delguy, Felipe Ezcurra, Rodríguez Fernández Criado, José Luis González.

Juan Martín González, Francisco Gorrissen, Santiago Grondona, Tomás Lezana, Juan Cruz Mallía, Santiago Medrano, Domingo Miotti, Julián Montoya, Matías Orlando, Joaquín Oviedo, Lucas Paulos, Santiago Socino, Lucio Sordoni, Nahuel Tetaz Chaparro, Mayco Vivas, Federico Wegrzyn y Juan Pablo Zeiss.

Por su parte, los 13 restantes, que militan en entidades europeas, se sumarán al grupo el 19 de octubre venidero: Juan José Imhoff, Santiago Cordero, Ramiro Moyano, Nicolás Sánchez, Joaquín Díaz Bonilla, Ignacio Calles, Enrique Pieretto, Facundo Bosch, Matías Alemanno, Guido Petti, Pablo Matera, Marcos Kremer y Facundo Isa.

Palabra de referente

A través de los habituales contactos virtuales en tiempo de pandemia, Tomás Cubelli habló sobre diferentes aspectos relacionados al presente personal y del calificado grupo de deportistas.

* "Es una alegría inmensa, quizás como la primera vez que vestís la camiseta de Los Pumas, incluso con más ilusión. Cuando uno tiene una nueva chance de armar el bolso para representar al país es lo más lindo y sobre todo si es en el Rugby Championship. Sumado a este año que todo fue muy raro. En ese sentido, la excitación es mayor", comenzó diciendo el medio scrum formado en Belgrano Athletic.

* "Estamos muy ilusionados en cuanto al rendimiento; cargados de energías después de todo este parate, con ganas de ver a todos los que conformamos la lista. Muy entusiasmados y con ganas de poder aplicar lo que venimos practicando en estos seis partidos del torneo. Jugar en un solo país es una gran diferencia; es una situación atípica para todos. Quizás el mejor parado sea Australia, porque va a jugar en su tierra, pero creo que para todos es una situación atípica y vamos a estar en las mismas condiciones, por así decirlo", agregó.

* "El equipo se está rearmando; habrá varios jugadores que tuvieron que partir a Europa, otros que quedamos acá y muchos que vienen de Argentina XV, Pumitas y se arma una lista extensa. De alguna manera, estamos empezando a construir un proceso que a todos nos genera mucha ilusión".

* "Los jugadores que están en Europa han demostrado lo que son durante muchos años en Los Pumas; jugando hace mucho tiempo en los mejores clubes de ese continente, de excelente calidad; seguramente tengan mucho que aportar al equipo. Pude ver a los chicos por la tele: el rugby de Francia, de Inglaterra... Me pone muy contento la convocatoria de ellos, porque con todos he vivido muy lindas experiencias y el deporte me ha dado la posibilidad de conocerlos como personas. Lo vivo con mucha alegría y ojalá salga algo muy bueno después de esto", destacó con marcado entusiasmo.

Finalmente, Cubelli se refirió a la actividad cumplimentada en Uruguay, donde también se encuentra el plantel de Argentina XV, esperando por el Torneo 4 Naciones.

* "Creo que fue una etapa importante, ya que se trató de las primeras semanas en las que comenzó a haber contacto; donde empezamos a tener intensidad de partido, de buscar combinaciones. Estoy sorprendido para bien de la calidad de las destrezas y de los entrenamientos; se ve que con los planes que fuimos trabajando en la pandemia, el equipo se lo tomó muy en serio y llegamos bien preparados. Nos queda un mes más para estar bien aceitados en todas las facetas de juego", concluyó.

"En Argentina hay muy buenos medio scrums. Se genera una competencia muy sana, linda, que disfruto mucho. A Gonzalo García lo vengo siguiendo desde Los Pumitas y también hace bastante que está en el sistema. Los jugadores jóvenes están cada vez más preparados y eso es muy bueno para todos". Tomás Cubelli medio scrum de Los Pumas