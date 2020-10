Representantes de jardines maternales se reunieron con autoridades municipales y provinciales

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Del encuentro, realizados en distintos tramos de la mañana en la sede de Gobierno de la ciudad de Rosario, participaron funcionarios de los ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y de Salud.

El ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe, Esteban Borgonovo; y los secretarios de Comercio Interior y Turismo, Juan Marcos Aviano y Alejandro Grandinetti, respectivamente, mantuvieron este lunes en Rosario una serie de encuentros con representantes de distintos rubros de la economía que no han podido retomar el normal funcionamiento de sus actividades, en el marco de la pandemia Covid-19.

Puntualmente, Juan Marcos Aviano mantuvo un encuentro virtual con referentes de asociaciones de jardines particulares de Santa Fe y Rosario, y, en ese contexto, el funcionario adelantó que analizaron una actualización de la Asistencia Económica de Emergencia, vieron casos puntuales y avanzaron en un horizonte de protocolo para cuando las condiciones sanitarias y epidemiológicas lo permitan ya están organizados previamente”.

Demostramos y confirmamos la voluntad del gobierno provincial y del Gobernador de acompañar a un sector que brinda un servicio social, que se vincula con lo educativo, con lo pedagógico, con la familia, con la socialización de niñas y niños, pero que también son emprendimientos, unidades económicas, y es por eso que también está la voluntad de continuar con la asistencia”, señaló el titular de Comercio Interior.

Por su parte, Roxana Ignogna, representante de la Asociación de Jardines, explicó a El Litoral que durante la reunión trabajaron sobre los diferentes puntos que preocupan al sector: “el principal fue el tema de los subsidios, que a la fecha no se hizo efectiva la cuota de septiembre ,que nos informaron que fue una cuestión administrativa y en los próximos días se va a efectivizar y es importante aclarar que el subsidio va a seguir acompañándonos hasta nuestro regreso y no tenemos fecha de apertura porque la curva está en ascenso, pero desde el Ministerio de Salud también saben que es mejor que nuestros “peques” estén en el jardín y no en lugares clandestinos o con nombres como talleres y demás”.

“Creemos -prosiguió Ignogna- que la reunión fue satisfactoria, esta mesa va a continuar para ir viendo día a día cómo van los casos y vislumbrar la fecha de una posible apertura”. Si bien el protocolo “estaba presentado ya en mayo”, “surgieron diferentes síntomas y hay que replantearlo”, explicó.

En cuento a la carpa negra instalada semanas atrás en demanda de atención a los reclamos del sector, la representante de los jardines adelantó que esta semana “no va a estar” porque tras la reunión consideran que “la mejor manera es el diálogo”.