Un santafesino fue distinguido por la Academia Nacional de Ciencias Exactas

La Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales otorga desde el año 1900 premios a la actividad científica excepcional, denominados "Consagración". Además, desde el año 2006, se otorga los Premios Estímulo "Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales", para investigadores de hasta 40 años de edad, con méritos demostrados y que desarrollan su trabajo científico o tecnológico en el país. En esta oportunidad, el investigador santafesino Enzo Ferrante fue distinguido con el premio estímulo, según explicó él mismo a El Litoral.

Gracias a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales por el premio 😄 !!



Thanks to the National Academy of Exact, Physical and Natural Sciences of Argentina for this award 😄 !!https://t.co/60ONm21hqF pic.twitter.com/3pSCtmNdPg