Habría 4 nuevos modelos Apple Event: Se presentarán el próximo martes los nuevos iPhone 12

Apple anunció en las últimas horas que el próximo martes 13 de octubre se llevará a cabo un nuevo Apple Event, donde la empresa presentará nuevos productos.

Este evento, tendrá el nombre de Apple Event Hi Speed (alta velocidad) y se presentarán los nuevos iPhone 12.

De acuerdo a distintos expertos del tema, los nuevos celulares de Apple vendrían en 4 versiones: iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max y iPhone 12 Mini.

Sin lugar a dudas, este último (Mini) será el que se lleve todas las miradas, ya que su pantalla tendría un tamaño de 5,4 pulgadas y sería la más pequeña desde la generación X. Por otra parte, se espera que sea el más barato.

Por otra parte, la conectividad 5G va a ser la gran protagonista de los iPhone 12, de ahí el nombre de Apple Event Hi Speed.

Además, los rumores apuntan a que en los primeros meses de 2021 Apple podría lanzar un iPhone 12 barato, una versión sin 5G cuyo precio sería menor al del iPhone 12 Mini.

Otros productos

A pesar de que no está confirmado, Apple lanzaría los “AirTags” unas etiquetas para poner en nuestros objetos más importantes, para poder controlar desde nuestros dispositivos Apple dónde se encuentra cada uno, no olvidarlos antes de salir y sobre todo, no perderlos.

También, puede ser este el lanzamiento de los “AirPods Studio”, los auriculares inalámbricos de diadema de Apple fuera de la línea Beats.