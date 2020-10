https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 07.10.2020 - Última actualización - 10:43

10:37

Pasaron días, semanas y meses... la firma no aparece

Que lo de Chancalay no sea "El cuento del Tío" en Colón

Para el "Barba" Domínguez, el pibe es titular arriba con el colombiano Wilson Morelo. relegando a Brian Fernández a la espera de su chance desde el banco de relevos. A pesar de la mejora "contundente" que le hace el club de su salario para los próximos años, la firma no aparece.

Se pone gris... oscuro. Un festejo de Tomás Chancalay, cuya figura empieza a desgastarse en medio de tanto "tironeo" por la firma de un contrato de renovación en Colón. Crédito: Manuel Fabatía



Se pone gris... oscuro. Un festejo de Tomás Chancalay, cuya figura empieza a desgastarse en medio de tanto "tironeo" por la firma de un contrato de renovación en Colón. Crédito: Manuel Fabatía

Pasaron días, semanas y meses... la firma no aparece Que lo de Chancalay no sea "El cuento del Tío" en Colón Para el "Barba" Domínguez, el pibe es titular arriba con el colombiano Wilson Morelo. relegando a Brian Fernández a la espera de su chance desde el banco de relevos. A pesar de la mejora "contundente" que le hace el club de su salario para los próximos años, la firma no aparece. Para el "Barba" Domínguez, el pibe es titular arriba con el colombiano Wilson Morelo. relegando a Brian Fernández a la espera de su chance desde el banco de relevos. A pesar de la mejora "contundente" que le hace el club de su salario para los próximos años, la firma no aparece.

A pocos días, ahora sí, de la vuelta oficial del fútbol argentino (será el 23 como quiere la TV o será el 30 de octubre como quiere el Gobierno), Colón sigue sin resolver un tema muy importante que deberá gambetear para que no se transforme en un dolor de cabeza más para la Gestión Vignatti en el rubro "jugadores perdidos". Se trata de la negociación sin final para que el jugador Tomás Chancalay pueda renovar su vínculo con la entidad del barrio Centenario. Colón, que en los últimos tiempos perdió sin recibir un solo centavo a Gerónimo Poblete y a Braian Galván, jugadores formados en sus propias divisiones inferiores, quiere que "haya dos pero sin tres" en este tipo de conflictos. El DT lo quiere, pero los dirigentes lo "colgarían" sino firma en los próximos días. Si el tema fuera solamente futbolístico, para el "Barba" Eduardo Domínguez la opinión no cambia: antes (Rosario Central) y después de la pandemia, Tomás Chancalay es jugador indiscutidamente titular. Es más, dicho por el propio entrenador a los dirigentes: "Hoy arranco con Tomás y Wilson (por Morelo) arriba". Como será de fuerte la convicción del rótulo "Chancalay titular" que lo mandará al banco de relevos al ya recuperado jugador-franquicia, Brian Fernández. Pero, claramente, lo de Chancalay y Colón ya dejó de ser algo "solamente futbolístico": se mezcla lo económico (aumento del contrato), lo administrativo (debe renovar) y lo institucional (la decisión de la CD de "colgarlo"). El chico, casi siempre convocado a todas las Selecciones Juveniles de Argentina y sparring de Messi en el último Mundial FIFA, tiene contrato vigente hasta junio de 2021. Pero, tal como pasó con Galván en la MLS, en menos de tres meses (31/12/2020) puede pre-acordar con un nuevo club sin depender de Colón. Al jugador, desde siempre, lo maneja Adrián Ruocco (el mismo agente del "Apache" Carlos Tevez). El fin de semana, Ruocco envió un emisario de su oficina a Santa Fe para dialogar con el presidente Vignatti. Por lo que chequeó El Litoral, insisten quienes asesoran a Chancalay en la idea de "necesitamos tiempo para ver si aparece alguna oferta de salida" (ejemplo: la mayoría de las ligas europeas cerraron mercados). Concretamente, el mensaje de Roucco y compañía a los dirigentes de Colón es el siguiente: "Queremos algunos días para ver si le encontramos algo a Tomy, sino se queda en Colón hasta diciembre". Está clara la idea de seguir si no hay oferta y quedarse a pelearla en el once de Eduardo Domínguez. La historia es "cómo" se queda hasta diciembre en Colón. "No puede jugar sino firma", es la frase que más se escucha de parte de los dirigentes. Otra parte de la CD piensa que hay que darle ya un corte: "Que entrene separado hasta que ponga la firma". Por ahora, Vignatti escucha a todos y espera. Colón afirma que hizo "un esfuerzo muy grande" para ofrecerle un salario "muy mejorado" a Tomás Chancalay para que renueve desde julio de 2021 hasta finales del 2022. En algún momento se habló que la diferencia era la famosa cláusula de salida o blindaje, ante una posible venta por oferta del exterior. "Está todo bien, con el repre, con el chico, con la idea de Chancalay... pero la realidad es que la firma no aparece", deslizan los allegados al presidente sabalero. Nadie sabe cuánto más durará el tiempo de la tensa espera de Vignatti, porque incluso la semana pasada Colón volvió a mejorar algunas cuestiones de la oferta contractual a Sandoval. Se admita o no, el viejo fantasma de Poblete y el más reciente del tucumano Galván, sobrevuelan en el Mundo Colón. Se quiere evitar, de manera real, que otro jugador del club quede libre sin dejar un solo peso. A medida que se acerca la línea del debut (23 ó 30 de octubre), en el día a día y por decisión de Eduardo Domínguez, Tomás Chancalay es cada vez más titular en Colón para arrancar por los porotos. En el escritorio, la cosa es distinta y distante. Es evidente que Colón no quiere perder más patrimonio. De ningún tipo, pero mucho menos de sus propias divisiones inferiores. En síntesis, nadie de la CD se quiere comer otro capítulo de "El Cuento del Tío" con el culebrón de Chancalay y su demorado contrato. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

Ediciones Anteriores | Edición Impresa