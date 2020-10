https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Ingreso Familiar de Emergencia

ANSES define si habrá un cuarto pago del bono de IFE

A pesar de que se esperaba un anuncio a fines de septiembre, todavía no se anunció la continuidad del Ingreso Familiar de Emrgencia. Los beneficiarios de la AUH no lo cobrarán junto al pago de este mes.

Crédito: Imagen ilustrativa

Beneficiarios del bono de $ 10.000 aguardan con ansias porque ese tema "por ahora" se diluya rápidamente, aunque desde el Gobierno afirmaron que están pensando en otras alternativas. María Fernanda Raverta, de la ANSES, aseguró que "en los próximos días" se confirmará "si existe un cuarto pago o se avanza en otra política social de acompañamiento con otras perspectivas". El IFE asistió a casi 9 millones de personas a lo largo de estos meses. Aunque se pensó como política de emergencia de un único pago de $ 10.000, la situación económica en pandemia hizo que el Gobierno debiera pagar dos tandas más. Lo que hizo que se pagara casi de manera bimestral. De ahí que se esperaba por el cobro de IFE 4 desde el jueves 8 de octubre, con el pago de la AUH. Sin embargo, el IFE 4 está todavía en discusión, conforme dijo el ministro de Trabajo Claudio Moroni y asintió el ministro de Desarrollo Social. Ambos indicaron que aún no está descartado pero que sí se están aún estudiando otras alternativas. Entre las mismas podría se que exista una ayuda en dinero pero asociada al trabajo. "La pandemia va ofreciendo una realidad distinta para analizar. Por eso no podemos decir ni cuántos IFE va a haber ni cómo van a ser. Lo que hacemos todo el tiempo es revisar en función de la salud y la situación económica y a partir de ahí tomar las decisiones", afirma Raverta desde la ANSES. Tenés que leer Salta: investigan a funcionarios del PAMI por el cobro ilegal del IFE En los próximos días se conocerá si habrá o no IFE 4 La titular de la ANSES afirmó que "en los próximos días" se conocerá la decisión que aún está siendo analizada desde distintos sectores del Gobierno. ¿Por qué no habría IFE? Por varias razones, porque el Gobierno entiende que a pesar de la pandemia las economías se han vuelto a poner en funcionamiento y que los trabajadores están volviendo a sus actividades habituales; y otra porque busca que el eje sea otra salida, que haya un plan social alternativo que pueda vincularse al trabajo. El presupuesto 2021 no incluye el pago del IFE pero sí una fuerte apuesta por el programa Potenciar Trabajo, que paga una porción del salario mínimo a cambio de trabajo en sectores clave para la reactivación como construcción, alimentos, cuidados, reciclado y textil. La otra alternativa, que suena desde la ANSES es que haya IFE 4 pero con la posibilidad de reducirlo a jóvenes de 18 a 24 años, lo que implicaría una depuración del padrón de IFE. "No habrá pago de IFE desde el jueves 8 de octubre", aseguraron desde la ANSES como única certeza. Según indicaron, por temas administrativos no será posible juntar el pago del posible IFE 4 con el de la AUH o la AUE como sí sucedió en las otras tandas. AUH sin IFE Beneficiarios de AUH comienzan con su fecha de cobro este jueves 8 de octubre para los DNI con terminación en 0. El calendario de pago se extenderá por día hábil hasta el 22 de octubre. Consulta por el pago en ANSES ingresando con el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549