Miércoles 07.10.2020 - Última actualización - 19:44

19:39

La mayoría en la capital Más de 620 intervenciones por incendios forestales en Salta entre junio y septiembre

Más de 620 intervenciones por incendios forestales se registraron en Salta entre junio y septiembre, y la mayoría fueron en el departamento Capital, sus alrededores y el Valle de Lerma, principalmente causados por el factor humano, con más de 13.400 hectáreas afectadas, se informó este miércoles.



“En la temporada de incendios forestales, que se inició en junio, hemos tenido alrededor de 620 intervenciones en toda la provincia”, dijo el subsecretario de Defensa Civil de Salta, Jorge Arce, y detalló que la gran mayoría de estos incendios “se han dado en Salta Capital, Alrededores y Valle de Lerma”.



El organismo a cargo de Arce fue el que coordinó las tareas de relevamiento, sofocamiento y enfriamiento en los más de 620 incendios forestales registrados en la provincia, entre junio y septiembre, con más de 13.400 hectáreas afectadas.



Además, se trabajó en los municipios La Caldera, Vaqueros, Aguaray, Orán, Tartagal, Pichanal, Aguas Blancas, Metán, Seclantás, General Mosconi, Salvador Mazza, entre otros, detalló el funcionario.



“En septiembre hemos tenido alrededor de 140 intervenciones en toda la provincia”, sostuvo, y explicó que los protocolos se activan tras el reporte al Sistema de Emergencia 911.



Luego toma intervención Defensa Civil, el organismo encargado de diagramar el servicio y distribuir los recursos con los organismos competentes tales como la Brigada Forestal de Salta, cuarteles de bomberos voluntarios según las jurisdicciones, los municipios, el Servicio Nacional del Manejo de Fuego, la Dirección General de Aviación Civil de la Provincia, y la Policía de Salta, entre otros.



Los incendios forestales, en su gran mayoría, son ocasionados por el factor humano, por lo que se recomienda a la ciudadanía no realizar fogatas en lugares descampados, no quemar pastizales ni residuos, no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos en campos ni bosques.



En tanto, en octubre, en Salta se registraron incendios en los cerros de Chachapoyas y los que están detrás de la Universidad Católica de Salta, en la zona norte de la capital; en los cerros ubicados a 10 kilómetros al noroeste del municipio de San Lorenzo; y en los cerros que están a 40 kilómetros también al noroeste de Metán, ambos a 2.500 metros de altura y en zonas sin acceso peatonal.

Con información de Télam