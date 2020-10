https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 08.10.2020 - Última actualización - 20:45

20:40

Padres de alumnos se manifestarán en protesta de los anuncios del Ministerio de Defensa relacionados a cambios en la currícula, modificaciones en la práctica de tiro y la situación de los egresados.

Este sábado Realizarán una movilización contra la reforma educativa en liceos militares Padres de alumnos se manifestarán en protesta de los anuncios del Ministerio de Defensa relacionados a cambios en la currícula, modificaciones en la práctica de tiro y la situación de los egresados. Padres de alumnos se manifestarán en protesta de los anuncios del Ministerio de Defensa relacionados a cambios en la currícula, modificaciones en la práctica de tiro y la situación de los egresados.

A pesar de que desde la cartera de Defensa aseguran que los cambios educativos en los liceos militares del país se someterán a consenso, los padres de los alumnos se manifestarán este sábado a las 18 en todas las sedes y lo propio ocurrirá en el Liceo Militar Gral. Manuel Belgrano de la ciudad de Santa Fe.

Al respecto, Alejandro Barbosa, en representación de la Asociación de Padres Liceístas, indicó a El Litoral que “la movilización nacional que se va a efectuar simultáneamente en los nueve liceos del país a las 18 este sábado y que es para manifestar el descontento con una serie de modificaciones que el Ministerio de Defensa decidió aplicar, unilateralmente, a partir del año próximo, más allá de convocar a unas jornadas para discutir eventuales posibles otros cambios”. “Sin embargo -prosiguió- de por sí dejó sentado que hay tres modificaciones, que para nosotros son importantes, que ya quedaron firmes: tienen que ver con el carácter de los egresados, tiene que ver con el manejo de armas de fuego y la instrucción y práctica de tiro y tiene que ver también con el contenido de algunas otras materias”. “Creo que son cosas que hacen a la esencia del Liceo”, consideró.

“Estamos bastante confundidos porque hace días escuchamos declaraciones del Ministro de Defensa en un sentido y en el día de hoy escuchamos declaraciones del Director de Formación del Ministerio de Defensa que van en otro sentido y nosotros lo único que tenemos en concreto es la letra fría de la resolución que dice que esos cambios se van a aplicar a partir de 2022 y que no están sujetos a discusión y que las jornadas que se van a realizar el año que viene para discutir otros temas, no esos, tampoco son vinculantes, así que no sabemos cuál es la verdadera intención del Ministerio de Defensa”, manifestó Barbosa.