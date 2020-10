Rufino: hay paro de municipales y el Intendente salió en su camioneta a juntar la basura

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las negociaciones entre el Sindicato de Trabajadores Municipales de Rufino (SITRAM) y la Municipalidad tuvieron este jueves un nuevo capítulo: el Intendente salió en su vehículo particular a recolectar la basura. De hecho, invitó a la comunidad a que “colabore” y se sume a dar una mano en este sentido.

Todo comenzó el pasado 25 de septiembre, cuando los trabajadores municipales se plegaron por 24 horas a la medida de fuerza acordada por la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (FESTRAM). Ahora, los rufinenses anunciaron que paran por tiempo indeterminado luego de que el intendente, Natalio Latanzi, comunicara que va a descontar los días no trabajados durante octubre. Asimismo, anticipó que revertirá el descuento en tanto y en cuanto la representación gremial acepte recuperar los días no trabajados.

Por aquel entonces, los trabajadores pedían mejores condiciones laborales ante la pandemia, la cobertura de ART, la falta de entrega de indumentaria y equipo de protección. La secretaria del sindicato, María José Barrios, había dicho entonces que si se descontaba el día, podría profundizar el conflicto con un paro por tiempo indeterminado. Y la medida cobró mayor fuerza en las últimas horas.

Arriba de su camioneta doble cabina, Latanzi lamentó que se están dilatando las negociaciones y valoró que hay muchos vecinos poniendo sus vehículos y carros, para llevar los desechos a la planta de reciclado. “En 20 minutos, hicimos 3 cuadras. Si agregamos baranda, podemos completar 5 cuadras. Y con un carro, hasta 10”, graficó el mandatario ante los medios locales.

“Estamos descomprimiendo la situación. Ponemos un poquito de nosotros para aliviar y que se resuelva. Lo único que hay que hacer es trabajar”, aseguró. En este aspecto, remarcó que el diálogo lo establecieron con la propuesta que le hicieron llegar a los trabajadores y que mientras no se trabaje, no se va a abonar.

“Únicamente se va a abonar el día trabajado. Si quieren recuperar ese descuento tendrán que trabajar un día y reponer horas. Es una decisión tomada. Estamos en una situación de pandemia y los vecinos la tienen a flor de piel todos los días”, apuntó. Y a renglón seguido, marcó: “Acá hay trabajo, se pagaron los sueldos como dice la ley reglamentariamente y eso nos dice que compusimos. La cuestión paritaria no está resuelta, pero se está dialogando. Ayer (por el miércoles) los trabajadores hubiesen tenido mínimo garantizado 6500 pesos en el bolsillo, pero los dirigentes dijeron que no”.

El Intendente macrista, aclaró que van a estar así “hasta que aguante” y que no va a haber ningún retroceso en ese sentido. “Si no llegamos, capaz que podemos hasta barrer calles. No se nos va a caer nada. Somos gente de trabajo. Me gusta cumplirle a la gente que trabaja”, amplió.

Asimismo, fue contundente: “El que no trabaja no cobra. Por mí que hagan las denuncias que quieran. Es parte del circo que arman. Que acepten las diferencias. Y dejen de jugar a dos puntas. Nosotros cumplimos, pagamos sueldo y ellos declararon paro indeterminado”.

Finalmente, disparó: “Ellos quieren hacer lo que quieren. Y no es así. Yo voy hasta las últimas consecuencias. Es una cuestión que pasó los límites. La recolección la vamos a garantizar igual. Y si no que nos vengan a parar. Necesitamos ponernos de acuerdo. Caprichos no. El que no trabaje no va a cobrar. Ni el Ministerio nos va a hacer pagar. Se creen que tienen razón y pueden todo con el ‘patoterismo’. Pero el que firma los cheques es el Intendente de Rufino”.