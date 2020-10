La nueva etapa de aislamiento incluye algunas aperturas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El anuncio iba a ser formulado en la mañana de este viernes y a través de un comunicado, pero luego pasó para la tarde. De todos modos, Perotti lo confirmó anticipadamente en declaraciones periodísticas en Rosario. La jornada previa se vio jalonada por consultas, reuniones y llamadas telefónicas cruzadas.

La previa a las decisiones que el gobierno de la provincia iba a comunicar este viernes por decreto estuvo signada por reuniones, llamadas telefónicas y consultas varias. Fue un jueves de mucho ajetreo para la Casa Gris y de alto contenido político. Comenzó por la mañana con el lanzamiento de "Santa Fe + Conectividad", un programa que pretende instalar cuatro mil kilómetros de fibra óptica para reparar lo que el propio gobernador Omar Perotti definió ante la Asamblea Legislativa el 1ª de mayo como "una de las principales falencias" de la provincia: la falta de conectividad que, en tiempos de pandemia e imposibilidad de lo presencial, acrecienta las asimetrías. Pero los entretelones y metodología elegida para la comunicación del plan le quitaron brillo a una presentación en la que el gobierno podría haberse lucido.

Había en la jornada un tercer foco de preocupación para el Poder Ejecutivo; no era sólo Conectividad y pandemia. El otro elemento de tensión tenía que ver con lo que pasaba en la Legislatura. La jornada había arrancado casi con la certeza de que después de mucho andar, podía ser sancionada la ley de ART que promueve el Poder Ejecutivo. Pero a poco de que comenzaran las respectivas sesiones, la negociación se cayó y aunque haya compromiso de votarlo el próximo jueves, el tratamiento volvió a fracasar. Primer revés. A renglón seguido, Diputados rechazó por unanimidad el veto parcial del Ejecutivo a la ley que concedía un bono para docentes reemplazantes. Hubo llamadas desde la Casa Gris para sondear la voluntad de los propios, pero no fue suficiente y hasta los diputados del PJ votaron en contra de esa decisión del gobernador.

En ese contexto, con varios frentes abiertos a la vez, Perotti terminaba de madurar las decisiones que regirán los próximos catorce días la vida de las principales urbes de la provincia en materia sanitaria. A media tarde, el gobernador participó de una videoconferencia convocada por el presidente de la Nación Alberto Fernández con todos los mandatarios provinciales. Fue una previa, también, de los anuncios que en la tarde de este viernes se aprestaba a formular el Jefe de Estado. Allí, Perotti destacó el trabajo de detección que se está reforzando en todo el territorio santafesino, así como la ampliación de camas críticas en las terapias de todos los hospitales que fuese posible.

Casi en simultáneo, Perotti convocó también al Comité de Expertos; los especialistas no habían sido consultados hace dos semanas, cuando el gobierno decidía abrir actividades aunque con la restricción de la circulación de 20 a seis de la mañana. Esta vez, los llamó y en términos generales, le recomendaron al mandatario no ampliar nuevas actividades. Esa misma sugerencia, fundada en un diagnóstico preocupante sobre la situación, le había hecho llegar por nota la ex ministra de Salud, Andrea Uboldi, - también integrante del Comité - a la actual titular de la cartera, Sonia Martorano. "Vemos con preocupación cómo se amplían actividades en distintas ciudades sin claridad en los fundamentos, mientras el nivel de circulación del virus crece (…). Esta situación de tensar al extremo el sistema sanitario conlleva el riesgo de una respuesta inadecuada para la atención de los pacientes", plantea la ex funcionaria en parte de su escrito que cierra con la advertencia de que en el actual contexto epidemiológico "no se considera adecuado ampliar la apertura de actividades".

La decisión del gobierno apuntaba en ese sentido; prorrogar en términos generales las restricciones y conceder algunos "permisos", por ejemplo, para la actividad administrativa y profesionales liberales. Excepto por la manera de comunicar –que no sea Perotti quien anuncie las medidas, sino un comunicado de prensa -, pocos fueron los cambios resueltos para transitar la próxima quincena.

Perotti confirmó en declaraciones periodísticas que la decisión del gobierno apunta a prorrogar por 14 días en términos generales las restricciones y conceder algunos "permisos", por ejemplo, para la actividad administrativa y profesionales liberales.

Con Fernández

La postergación de los anuncios en Santa Fe tuvo como motivo una nueva convocatoria del presidente Alberto Fernández a los gobernadores, a una reunión presencial en la que Omar Perotti tenía previsto participar. Previo a ello el mandatario santafesino tuvo otro encuentro con el jefe de Estado, aunque en este caso fue por videoconferencia, en un acto de entrega de viviendas que incluyó a Santa Fe, y que Fernández encabezó desde Ezeiza. En diálogo con el periodismo, en Rosario, Perotti confirmó la prórroga de 14 días de las medidas de aislamiento y adelantó que hablaría con el Presidente sobre la cuestión de los encuentros familiares y afectivos.