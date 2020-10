Sauce Viejo: ¿por qué ser ciudad hoy y no antes?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El proyecto para que el distrito costero suba de categoría se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados, tras la media sanción en Senadores. Desde la Comuna sauceña consideran que la localidad reúne las condiciones para ser ciudad: por cantidad de habitantes, la presencia de un Parque Industrial y un Aeropuerto, entre otros puntos.

Desde hace algunas semanas descansa en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, el proyecto para declarar como ciudad a Sauce Viejo. La iniciativa es impulsada por el senador por el departamento La Capital, Marcos Castelló, quien oportunamente convirtió en proyecto legislativo un pedido que la comunidad sauceña venía realizando desde hace tiempo.

El jueves 10 de septiembre la propuesta para cambiar la jerarquía de Sauce Viejo fue aprobada por la Cámara Alta y pasó a la Baja, donde todavía espera mientras se la analiza minuciosamente. La iniciativa expresa lo que el vecino del distrito costero siente, esa necesidad de dar el salto definitivo. En el presente residen unos 17 mil habitantes (según estimaciones de la actual gestión) a lo largo de los 18 kilómetros de extensión que tiene el pueblo. Cuenta con uno de los parques industriales más grandes e importantes de la zona, con más de 40 empresas radicadas en el lugar. En su jurisdicción se emplaza el Aeropuerto Metropolitano Santa Fe, a muy pocos kilómetros de la capital provincial. Por ende, las razones sobran.

¿Qué le permitiría a Sauce Viejo alcanzar el mote de Ciudad? Básicamente incrementar los fondos de coparticipación que periódicamente arriban a las arcas de Sauce Viejo, lo que se traduciría en mayor cantidad de obras y acciones generales para la localidad. Desde lo estrictamente estatal, daría lugar a la creación del Concejo Municipal, habilitando la posibilidad de que cualquier ciudadano que reúna las condiciones exigidas, pueda presentarse a elecciones para ocupar una de las 6 bancas disponibles. Desde la Comuna se preocuparon por remarcar que pasar de pueblo a ciudad "no implicaría el incremento de los impuestos a los ciudadanos".

El tiempo justo

El presidente comunal de Sauce Viejo, Pedro Uliambre, afirmó a El Litoral que vienen trabajando muy bien junto al senador Marcos Castelló y el diputado Pablo Farias. A la vez adelantó que la semana entrante volverán a tener reuniones con los legisladores, de las que participarán distintos sectores del distrito "para ser escuchados". "Creemos que llegó el momento y estamos convencidos que es ahora, cuando todos los sauceños lo decidimos", expresó el jefe comunal. Pero si éste es un reclamo que data de años en Sauce Viejo, ¿por qué no se impulsó antes?. Sobre la consulta, Uliambre respondió: "consideramos que no demoramos ni nosotros mismos fuimos el obstáculo, sino que tuvimos una postura responsable. Nos preparamos para este momento y fuimos muy cautelosos con este movimiento tan importante. La gente nos dio la confianza para gobernar y conducir los destinos de Sauce y por ello, junto al equipo de la Comuna, elegimos el tiempo justo y el momento que creíamos que era exacto para dar ese salto".

"Creemos que no es sólo una cuestión de número de habitantes, sino que pasar a ser ciudad lleva años de trabajo, sobre todo interno", dijo Uliambre. "Proyectamos una localidad con crecimiento sostenido, escuchando al vecino y trabajando en equipo, con capacidad, con profesionalismo, técnica y sobre todo viviendo el proceso desde adentro". En otro tramo de su discurso, recordó que cuando llegó a la administración en 2015 "había muchas cosas por hacer" ya que "estaba todo por el suelo".

"El principal objetivo fue ordenar todo: el territorio, las finanzas, los servicios, proyectar obras importantes como el agua potable para todo el distrito, el plan director de Riesgo Hídrico, cloacas, legislación sobre loteos y edificaciones, principalmente para pensar un Sauce Viejo con crecimiento urbano sostenido", señaló Uliambre.

Evitar las ansias de realizar una promesa vacía

Para Uliambre, la inminente declaración como Ciudad "exigió ser muy inteligentes y prácticos", de manera tal de no dejarse ganar por las ansias de realizar una promesa vacía. "Parecería que tiempo atrás no queríamos ser Ciudad, pero en realidad estábamos siendo responsables. Creo que no está mal cambiar de opinión con fundamentos y sobretodo a partir de realizar un trabajo serio. En estos tiempos uno tiene que ser flexible y saber adaptarse a los cambios. Lo que no me parece que esté bien es el cambio de rumbo, de ideología, de valores o de partido político con fines electoralistas", concluyó el presidente comunal.