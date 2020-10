https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 11.10.2020

9:51

A la altura de Santo Tomé

Siniestro fatal en la autopista Santa Fe - Rosario: murió un ciclista

El choque ocurrió a la altura del kilómetro 146. La policía no pudo identificar a la víctima porque no llevaba documento. Fue llevado a la morgue judicial.

Crédito: Flavio Raina



Crédito: Flavio Raina

En circunstancias que son materia de peritajes, este domingo a la madrugada se produjo un siniestro vial en la Autopista Santa Fe - Rosario que tuvo como saldo el fallecimiento de un hombre. Fuentes policiales indicaron que el hecho tuvo lugar en el kilómetro 146, a la altura de la ciudad de Santo Tomé, del corredor vial que une la capital con el sur provincial. Se supo que del siniestro participó una mujer al comando de una camioneta marca VW Amarok que circulaba en dirección al sur y habría impactado con el ciclista, provocándole la muerte en el lugar. Tras lo sucedido, en la zona trabajó personal policial y peritos, quienes no pudieron identificar a la víctima porque no portaba documentos. Posteriormente fue llevado a la morgue judicial por orden de la fiscalía.