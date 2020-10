https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 13.10.2020

9:20

“¿Qué hago yo, tengo una carnicería o una panadería?” dijo Fantino Video: el cruce entre Fantino y Miguel Simón al aire sobre sus roles como periodistas

Este lunes por la noche se vivió un tenso momento en el programa ESPN FC Show, cuando Alejandro Fantino y Miguel Simón intercambiaron opiniones sobre el rol de cada uno como periodista.

Previo al programa, Simón había declarado en la revista Enganche: “Algunos me decían: ‘Vos estás incómodo en el programa de los lunes con Fantino’. Pero para nada. Cada uno va por su calle. Tengo compañeros que de verdad hacen muy bien su trabajo. Alejandro es buenísimo haciendo su trabajo. Él lo sabe. Alejandro no hace lo que hago yo, pero yo de ninguna manera puedo hacer lo que hace él, que lo ejerce fenómeno. Yo no puedo animar el show. Me encantaría, eh. Pero no puedo. Soy malo en eso. Ojalá aprenda”.

​

Tras las declaraciones, Fantino le dijo al aire en ESPN: Cuando yo entrevisto... ¿No es periodismo?, ¿o es periodismo tener un dato?… ¿Qué hago yo, tengo una carnicería o una panadería?

Y agregó: “¿Yo no hago periodismo conduciendo? Vos crees que yo cuando entrevisto a Sarlo... Cuando yo entrevisto a Adolfito Cambiasso y el tipo me cuenta su angustia de tener un patrón que lo maltrataba, ¿es periodismo o es más periodismo medir con un dato quién le pega más fuerte a la pelota?”.

Al respecto, Miguel Simón expresó: “No sé por qué llevás la discusión a este terreno porque no es la intención. Vos sos un conductor que se ha distinguido por un montón de cosas que yo no sé hacer y lo reflejo en cada vez que lo puedo hacer”.

Y dijo Fantino: “Yo también lo puedo discutir con vos: a mí me molesta que me trates solemente de conductor, porque yo no soy solamente un conductor(...) Hay un montón de colegas que muchas veces somos ninguneados por aquellos que leyeron cuatro fórmulas matemáticas y hoy se creen que dominan el mundo. Entonces yo soy tan periodista como ustedes que leen los datos".

Sobre el tema, Simón respondió: "Si vos crees que te ninguneo, yo no tengo nada que hacer acá".

“Yo no quiero enfrentar lo que haces vos o lo que hago yo porque no tiene sentido. Vos sos un gran conductor de televisión y en cuanto al respaldo de opiniones periodísticas vamos por distintos caminos” cerró Simón.