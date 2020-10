"Uber hace una semana que trabaja normal en la ciudad"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Así lo afirman los taxistas, quienes además confirmaron que tienen a la terminal, hospitales y sanatorios, como "centros neurálgicos". Será clave la sesión del Concejo de este miércoles.

Este martes por la mañana, taxistas de la capital santafesina, se congregaron en la terminal de ómnibus con un propósito: hacer visible su reclamo y descontento con la llegada de Uber a la ciudad.

Miguel Acosta, uno de los que dialogó con la prensa dijo: "A partir del 6 de octubre que se anunció que Uber trabajaba en la ciudad de Santa Fe, no cambió nada. Lo siguen haciendo de manera normal. No vimos respuesta del municipio, por eso es que empezaremos a tomar medidas como corresponde, en defensa de nuestra fuente de trabajo".

Una de las acciones concretas, es esperar frente al Concejo, lo que decidan los ediles en la sesión de este miércoles.

"Con nosotros la secretaría de Control no se comprometió en nada, es su trabajo hacerlo. Pero tampoco los vimos, esa es la realidad. Hay una desidia que realmente repercute mucho en nosotros. Uber estuvo activo este fin de semana en puntos neurálgicos como la terminal, sanatorios, hospitales, lugares donde más se ven y donde trabajan más holgados", comentó Acosta quien agregó: "Tendremos que empezar a caminar sobre el tema con medidas pautadas y contundentes".

"Ya no había trabajo en la Terminal -comenzó diciendo José Balbuena, otro de los choferes autoconvocados -con Uber, mucho menos. Por eso le dimos a los concejales la ordenanza que reguló La Plata, con multas caras, quita de carnés, si es profesional no volver a tenerlo, etc. Después ellos harán su trabajo y verán qué es factible para controlar este tema. Luego quedará ver cómo hacemos para que la Secretaría de Control municipal ejecute lo que los concejales decidan. Y que el Intendente lo reglamento lo antes posible.

Estamos agotando todas las medidas, pidiéndole a quien corresponde que haga las cosas bien, para no tener que llegar, como ya pasó en algunos otros lugares del país, a enfrentamientos entre trabajadores precarizados", finalizó.

Edicto municipal

La semana pasada, la Municipalidad de Santa Fe publicó en este diario un edicto intimando a Uber a cesar en sus actividades, en el reclutamiento de conductores, así como la promoción y prestación del servicios de pasajeros en la ciudad de Santa Fe. Advierte, además, que todas aquellas personas que de manera ilegal irregular -por no encontrarse habilitados conforme a la normativa municipal- ejecuten el servicio, serán pasibles de las sanciones previstas en el Código Municipal de Faltas, las cuales incluyen multas y retención del vehículo.