Estados Unidos: entre una cuarentena "inteligente" y las elecciones a presidente

El médico santafesino, recibido con honores en Harvard, actualizó la situación del "gigante" del norte, en donde la pandemia está atravesada por estos días por un fuerte ambiente político. "Estamos encontrando la manera de convivir con el virus", dijo.

Tal como lo hace gentilmente desde el inicio de la cuarentena en nuestro país, el Doctor Leandro Grimaldi volvió a responder a la solicitud de El Litoral.

En esta oportunidad, con una consigna bastante clara, más allá de las investigaciones que lleva adelante por la vacuna: contextualizar cómo están hoy en Boston (su ciudad de residencia) en particular y en Estados Unidos en general, respecto al Covid-19, teniendo en cuenta el gran avance que tuvo el virus por este lado del continente.

Como es habitual, el oriundo de barrio Barranquitas de nuestra ciudad, dejó varios conceptos muy claros, que vale la pena compartir teniendo en cuenta que la zona en la que reside en la actualidad fue impactada antes por la enfermedad.

Impacto

"La vida en los EE. UU. fue totalmente impactada y tuvo una gran disrupción desde que se desencadenó la pandemia global. Los casos subieron, hubo picos y valles, pero se mantuvieron muy altos sobre todo en algunos estados en particular, como en California, o algunos estados de la Costa Este, con el gran epicentro que fue la ciudad de Nueva York".

Convivir con el virus

"Actualmente estamos transcurriendo una etapa de transición. Porque, si bien no encontramos una nueva normalidad del todo, estamos encontrando la manera de llevar adelante actividades de la vida diaria, tanto en lo personal como en lo laboral, conviviendo con el virus".

Se quedará mucho tiempo

"La realidad es que el Covid-19 llegó y se quedará por mucho tiempo con nosotros. No habrá ninguna solución mágica que de un día para el otro haga que esto cambie desde el punto de vista farmacológico. O sea, ninguna vacuna lo cambiará. Obviamente está la esperanza que haya algunas mutaciones espontáneas, como sucedió con otros coronavirus en el pasado que perdieron su capacidad de ser detrimentales o dañinos a la salud de la gente, y eso hizo que grandes epidemias se hayan evaporado".

Mejor sistema de salud

"En Boston estamos mucho mejor que en otros lugares. Tiene que ver la realidad del sistema de salud y la gran cantidad de hospitales y diferentes entidades nosocomiales de índole privada que hay. Tener acceso a los mejores hospitales y médicos del mundo, hace que cuando los pacientes son agarrados a tiempo y tienen la posibilidad de acceder a estos cuidados desde el punto de vista sanitario, tengan muchas mejores chances de no complicarse y potencialmente tener problemas severos a través del Covid-19".

Volvieron las clases

"Algo interesante es que volvieron las clases hace algunas semanas. De manera presencial, virtual o una combinación de ambas, un día sí, otro no, una semana sí, otra no. Son muy variadas las modalidades elegidas, no obstante estamos esperando que los casos de coronavirus realmente se vayan por las nubes, pero todos los protocolos sanitarios están funcionando bastante bien. Los casos no se fueron tan arriba como se esperaba".

Cuarentena inteligente

"Otra aspecto importante es analizar desde el punto de vista más técnico y del rigor epidemiológico, muchos de los reportes que están saliendo tienen modelos a través de la utilización de técnicas computacionales y matemáticas, incluso de algoritmos inteligentes y el uso de la inteligencia artificial. Todos coinciden en comprender que las cuarentenas estrictas en donde no se deja salir a ningún segmento de la población a hacer absolutamente nada fuera de sus casas, no tienen el impacto positivo para contener el virus y para realmente aliviar un estado de contagio comunitario como antes se pensaba y preveía. Eso quedó demostrado y de esta manera, muchos estados de los Estados Unidos, y una gran cantidad de países en Asia y Europa, optaron por una cuarentena más inteligente, más focal, sin dejar de tener en cuenta el impacto negativo de la economía de un país parado. Porque la realidad es que una economía que no se mueve, termina teniendo efectos muy serios y, a largo plazo, no solo en lo financiero y laboral, sino también en la salud de las poblaciones. Eso es algo que hoy se está tratando de balancear".

Elecciones

"Una de las cosas que tiene en vilo a Estados Unidos y francamente a todo el mundo, son las elecciones que ocurrirán acá en noviembre (el martes 3). Estas elecciones presidenciales son de suma importancia no solo por lo que puede significar en diferentes aspectos de quién conducirá al país en los próximos cuatro años, sino también por la potencialidad de tener implicaciones en lo que tiene que ver con el avance de investigaciones de vacunas para combatir el coronavirus. Hay una gran presión para que se pueda llegar a tener algo en el mercado, antes de las elecciones. Lo cual francamente hoy parece casi imposible que se pueda lograr. Y también, luego de los comicios, ver cómo será el manejo de la pandemia, del estado de cuarentena y de las diferentes restricciones, aislamientos sociales, etc, dependiendo qué candidato gane, sea republicano o demócrata".