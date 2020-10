https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Creo que es muy poco saludable para mucha gente", ha expresado en una cumbre virtual de la revista Fortune.

Las comparó con las drogas Meghan Markle abandonó las redes sociales "Creo que es muy poco saludable para mucha gente", ha expresado en una cumbre virtual de la revista Fortune.

La duquesa de Sussex participó en la cumbre virtual de la revista Fortune llamada Most Powerful Next Gen, para comentar cómo ha aprendido a “liderar en un escenario global”. Meghan fue entrevistada por la editora asociada de Fortune, Emma Hinchliffe, durante una sesión de 15 minutos llamada ‘Liderazgo valiente’.

Durante la cumbre, Meghan habló sobre los hábitos nada saludables con las redes sociales, que equiparó con los efectos de las drogas. Dijo: “hay muy pocas cosas en este mundo en las que se llame ‘usuario’ a la persona que está interactuando con ello. La gente adicta a las drogas es denominada como ‘usuaria’ y la gente que utiliza redes sociales, también”. Y añadió, “hay algo algorítmico que está creando esta obsesión, que además creo que es muy poco saludable para mucha gente”.

La duquesa de Sussex le dijo a Hinchliffe que “lleva apartada de las redes durante un tiempo”. La cuenta oficial de la pareja Sussex Royal fue cerrada en marzo, después de que se retiraran de sus deberes reales, y Meghan reveló que no estaba gestionada personalmente por ellos, diciéndole a Hinchliffe, “hemos tenido una (cuenta de Instagram) a través de la institución y nuestra oficina, que estaba en Reino Unido. Pero no la gestionábamos nosotros, era todo un equipo”. Meghan añadió, “he tomado la decisión personal de no tener ninguna cuenta, así que no sé qué hay ahí fuera y eso me ayuda de muchas formas”.

Meghan advirtió a los jóvenes participantes de la cumbre: “Ni siquiera creo que la gente haya empezado a rascar en la superficie de lo que (las redes sociales) nos están haciendo”, añadiendo, “debemos entender que no se limita a un determinado momento, estás creando una cámara de eco de ti mismo, cuanto más conectes con cosas que son negativas".

Meghan continuó, “puede tener verdaderos efectos duraderos, pero existe una alternativa para participar en este tipo de cosas, así que diría que debemos ser realmente conscientes y responsables". Los comentarios de Meghan llegan pocos días después de que hablara sobre ser “la persona más atacada por los trols de Internet del mundo en 2019”, mientras grababa un podcast con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

Durante la cumbre de Fortune, Meghan comentó que siempre evitaba decir algo demasiado “controvertido”, a pesar de la reciente declaración electoral con respecto a Estados Unidos que hizo con Harry y que consiguió levantar algunas cejas, puesto que los ‘royals’ tradicionalmente deben mantenerse neutrales políticamente. Meghan dijo: “soy cuidadosa a la hora de poner a mi familia en una posición de riesgo con respecto a ciertas cosas, así que intento ser muy clara con lo que digo y no hacerlo controvertido, si no hablar sobre cosas que parecen justas; como ejercer el derecho al voto. Creo que es simple y necesario”.

Meghan le contó a Hinchliffe que su hijo Archie es su principal motivación para hablar, “te hace preocuparte por el mundo que van a heredar, porque las cosas que tú eres capaz de tolerar no son las mismas a las que vas a poner a tu hijo en una posición de vulnerabilidad”. Y dijo: “todos los días lo piensas, ¿cómo puedo hacer que esto sea mejor para él?, ¿cómo puedo hacer este mundo mejor para Archie?. Y ese es un pensamiento que compartimos mi marido y yo. “Como madre puedo disfrutar de la diversión y de las tonterías y los juegos con mi hijo, pero no sería capaz de sentirme orgullosa de mí misma si no supiera que estoy poniendo de mi parte para conseguir un lugar mejor para él”.

La duquesa formaba parte de un impresionante elenco de mujeres líderes de las esferas del gobierno, la filantropía o las artes. Entre ellas se incluyen Chelsea Clinton, la hija del antiguo presidente de Estados Unidos Bill Clinton y su mujer, Hillary; así como la actriz, dramaturga, guionista y poeta Michaela Coel, cuya serie I May Destroy You recibió elogios de la crítica este año.

El evento fue el último de una larga lista de apariciones en la cumbre realizadas por la duquesa de Sussex durante los últimos seis meses, incluso como oradora principal en la Cumbre de Mujeres Más Poderosas de Fortune hace solo dos semanas. Más recientemente, la pareja se unió a la premio Nobel Malala Yousafzai desde su casa de Santa Bárbara para un video que fue compartido en las cuentas de redes sociales de la graduada de Óxford en celebración del Día Internacional de la Niña. El grupo discutió sobre la importancia del derecho de las niñas a una educación justa y habló sobre cómo la pandemia ha tenido un impacto desproporcionado en el acceso de las mujeres jóvenes a la educación.