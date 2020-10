https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 15.10.2020 - Última actualización - 10:39

10:36

Lo decidió la ministra Sabina Frederic, amparándose en un convenio de cooperación firmado con Santa Fe en enero. La resolución alude al "crecimiento de homicidios" que se ha registrado, y plantea que la Unidad nacional se instalará por seis meses. Buscará articular accionar con el Ministerio local, con las fuerzas y hasta con la Legislatura.

Estará ubicada en la ciudad de Rosario Nación instala en Santa Fe una delegación de Seguridad Lo decidió la ministra Sabina Frederic, amparándose en un convenio de cooperación firmado con Santa Fe en enero. La resolución alude al "crecimiento de homicidios" que se ha registrado, y plantea que la Unidad nacional se instalará por seis meses. Buscará articular accionar con el Ministerio local, con las fuerzas y hasta con la Legislatura. Lo decidió la ministra Sabina Frederic, amparándose en un convenio de cooperación firmado con Santa Fe en enero. La resolución alude al "crecimiento de homicidios" que se ha registrado, y plantea que la Unidad nacional se instalará por seis meses. Buscará articular accionar con el Ministerio local, con las fuerzas y hasta con la Legislatura.

Mediante la resolución Nro. 374 del pasado 12 de octubre, el Ministerio de Seguridad de la Nación resolvió crear e instalar en la provincia de Santa Fe una suerte de delegación de dicha cartera. Se trata de la Unidad Rosario del Ministerio de Seguridad, que estará ubicada en esa ciudad. La normativa lleva la firma de la titular del área, Sabina Frederic, la misma funcionaria que semanas atrás protagonizó un cruce discursivo con el ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, a propósito de las competencias de cada jurisdicción para intervenir en materia de la lucha contra el narcotráfico. Fue a pocos días de que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, le dijera en un acto público a Omar Perotti que en materia de seguridad le "prestara atención a la ciudad de Rosario", sacudida por una seguidilla de crímenes.

Según fuentes consultadas por El Litoral, la provincia estaba al tanto de la decisión que iba a adoptar Frederic, pero se aclaró que no surgió de un pedido del gobierno de Santa Fe. La Nación "avisó, pero no consensuó ni requirió opinión" al respecto. Del texto de la resolución no se desprende que la instalación de la Unidad vaya a redundar en lo inmediato en el desembarco de refuerzos de fuerzas federales; más bien pareciera ser una determinación del gobierno central para tener una mayor presencia política en Santa Fe.

La resolución

Frederic ampara su resolución en los efectos de un Convenio Marco de Cooperación firmado por provincia y Nación el 16 de enero de este año. Allí se planteaba la constitución de un Consejo Provincial de Complementación para la Seguridad Interior, entre cuyos objetivos se mencionaba el de perfeccionar el accionar en materia de seguridad preventiva e investigación criminal. La reciente resolución sostiene que "para mejorar el cumplimiento" de las misiones y objetivos de ese Consejo, resulta "necesario establecer una Unidad del Ministerio de Seguridad de la Nación en la provincia de Santa Fe, que permita una interacción más fluida y directa" con los actores locales. Plantea que esta nueva delegación nacional "participará, en coordinación con el gobierno de la provincia, de la definición e implementación de las políticas de seguridad públicas locales".

En los considerandos, Frederic plantea, además, que es "relevante coordinar con la Legislatura de Santa Fe acciones de colaboración, a fin de unificar criterios normativos para alcanzar los objetivos de las políticas de seguridad establecidas".

Respecto de las funciones de esta nueva Unidad, se precisa que podrá coordinar la acción investigativa y operativa de las fuerzas policiales provinciales y federales, en articulación también con la justicia federal, "optimizando los recursos humanos y para alcanzar mayor eficiencia en el logro de los objetivos planteados".

Como fundamento de la decisión, Frederic advierte en uno de los párrafos de los considerandos que la provincia de Santa Fe "experimentó desde 2007 un importante crecimiento de los homicidios dolosos, registrando en los últimos cinco años, la tasa más elevada de víctimas de homicidios dolosos de todo el país".

Objetivos

Entre los objetivos de la Unidad se menciona "coordinar la acción investigativa y operativa de las fuerzas federales y provinciales", "actuar como punto focal entre la Nación y la provincia" en materia de seguridad; "receptar inquietudes y problemáticas" de los actores locales y "gestionar su respuesta o respuesta institucional", y "monitorear el desarrollo de causas judiciales complejas o vinculadas a la política de seguridad pública", entre otros.

La Unidad Rosario estará integrada por personal de la Subsecretaría de Intervención Federal y de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial, ambas dependientes de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal. Será designado por los titulares de las citadas dependencias.

La delegación tendrá una permanencia de seis meses, prorrogables por igual período. Y funcionará físicamente en las instalaciones de la Policía Federal Argentina con sede en la ciudad de Rosario.

De la resolución no se desprende que vaya a haber un refuerzo de fuerzas federales; más bien pareciera ser una determinación del gobierno central para tener una mayor presencia política en Santa Fe.

Mientras tanto

En momentos en que se registra esta avanzada del Ministerio de Seguridad de la Nación, en la provincia hay dos cuestiones centrales que siguen demoradas. Aún está pendiente el el envío de los proyectos de seguridad, en las que el titular del área deposita muchas expectativas, pero cuya remisión a la Legislatura depende de la decisión del gobernador -y de un proceso de retoques que se prolonga. Y también la convocatoria a la Junta Provincial de Seguridad, anunciada por el mandatario hace más de 20 días y todavía en espera.