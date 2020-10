https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Desarrollo santafesino para el mundo La investigadora Raquel Chan se mostró sorprendida por el rechazo de entidades del campo al trigo transgénico

La investigadora Raquel Chan, creadora del primer trigo transgénico HB4 resistente a sequías, rechazó hoy las críticas hacia esa innovación ya aprobada por el Gobierno argentino y dijo no entender por qué las entidades del campo están en contra.

Directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (IAL), Chan, en una entrevista con el sitio Tranquera, defendió su invención llevada adelante junto con la empresa Bioceres.

Si bien el trigo transgénico ya fue aprobado por el Gobierno nacional, su utilización está sujeta al visto bueno de Brasil, donde genera resistencias, al igual que en Bolsas y Cámaras empresariales de la Argentina, ya que las 178 millones de toneladas del cereal que se exportan en el mundo no tienen transgénesis.

En línea con sus pares argentinos, la Asociación Brasileña de Trigo (Abitrigo) pidió a las autoridades gubernamentales no dar el visto bueno para su comercialización, ya que la Argentina sería el primer lugar en el mundo donde se implementaría y temen que el transgénico genere repercusiones negativas.

A la investigadora dijo causarle "extrañeza" la resistencia de Abitrigo (engloba a los molinos brasileños): "Si bien no soy experta en comercio internacional, hay muchos grupos que están en contra de los transgénicos en general. Me sorprende un poco de los brasileños, porque ya tienen aprobada la caña de azúcar y los porotos resistentes a virus. No entiendo por qué están en contra del trigo. Es un país que siembra transgénicos".

Por otro lado, señaló que hay organismos ambientalistas que están en contra de cualquier transgénico.

"Actualmente igual se usan herbicidas en el trigo, porque la realidad es que siempre aparecen malezas. Sin duda, hay que buscar soluciones alternativas para combatirlas y reducir el uso de químicos, pero todavía no se han encontrado a pesar de que muchos las están buscando", dijo la científica del Conicet.

Desde Abitrigo afirmaron que el 85% de los molinos de Brasil no es favorable al uso del transgénico y que el 90% está dispuesto a interrumpir sus compras de trigo argentino si se inicia la producción comercial.

"Este trigo es el primero del mundo con resistencia a sequía que haya llegado a esta etapa. Hay muchas otras tecnologías similares en el mundo, en etapa de ensayo. Pero no hay otra que haya demostrado eficiencia en el uso del agua a través de una serie de ensayos enormes y publicados en una revista internacional", destacó Chan, de la Universidad Nacional del Litoral.

Para su creadora, el Trigo HB4 tiene "igual rinde con menor necesidad de agua, que es un elemento valioso", y justamente, por eso cree que es favorable al medioambiente su uso.

"Creo en los desarrollos tecnológicos y en que la ciencia debe llegar a elaborar productos de interés económico", señaló.